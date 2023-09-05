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أول زيارة للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 07:30 مساء
أول زيارة للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للصحراء الغربية
مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا. (أ ف ب)
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أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا وصل الإثنين مدينة العيون لإجراء مشاورات «مع كل الأطراف المعنية»، في أول زيارة له إلى هذه المنطقة المتنازع عليها منذ تعيينه في هذا المنصب قبل عامين.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن دي ميستورا «ينتظر بفارغ الصبر إجراء زيارات في المنطقة وعقد لقاءات مع كل الأطراف المعنية قبل نشر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر»، وأضافت أن المبعوث الأممي يأمل من هذه الزيارة أن «تدفع قدمًا بطريقة بناءة العملية السياسية حول الصحراء الغربية»، بحسب «فرانس برس».

ولم توضح الأمم المتحدة في بيانها كم ستستغرق زيارة دي ميستورا ولا أتت على ذكر أي تفاصيل تتعلق ببرنامج زيارته. ومنذ تعيينه في نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له في المنطقة في يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف. 

موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو
وفي مطلع يوليو الماضي، توجه دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنه تخلى عن زيارة الصحراء الغربية، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة «منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي»، وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. 

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم العام 1991.

 الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل. وفي نهاية أكتوبر 2022 دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى «استئناف المفاوضات» للتوصل إلى حل «دائم ومقبول من الطرفين».

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لكن الجزائر تعارض استئناف المفاوضات على شكل موائد مستديرة على غرار تلك التي نظمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال من منصبه في منتصف العام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.

وعقدت آخر طاولة مستديرة في ربيع 2019 بحضور المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل على قرار بشأن قضية الصحراء الغربية.

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