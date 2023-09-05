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مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم بشمال بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 05:48 مساء
مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم بشمال بوركينا فاسو
قوات تابعة لجيش بوركينا فاسو. (الإنترنت)
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قُتل 17 جنديا و36 عنصرًا داعمًا لجيش بوركينا فاسو في هجوم نسب إلى «متطرفين» في شمال هذا البلد، وفق ما أفادت هيئة الأركان الثلاثاء في بيان.

وقالت هيئة الأركان إن «17 جنديا و36 من المتطوعين دفاعا عن الوطن قتلوا الإثنين خلال صد هجوم»، لافتة أيضا الى إحصاء «ثلاثين جريحا»، وأضافت أن «عمليات رد» أتاحت «تحييد العديد من المهاجمين»، بحسب «فرانس برس».

وقُتل عشرون شخصًا، الأحد الماضي، في بوركينا فاسو في هجوم شنه «مسلحون» مفترضون قرب مدينة بيتو في المنطقة الشرقية الوسطى المتاخمة لتوغو، وقال مصدر أمني: إن «الهجوم أسفر عن عشرين قتيلًا معظمهم تجار»، فيما تحدث تاجر عن «مقتل 25 شخصًا». وأوضح المصدر الأمني أن هجومًا آخر استهدف الخميس «عشرات الآليات التي تنقل بضائع».

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وأعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأحد الماضي، وجاء البيان بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة «إعلان حرب».

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