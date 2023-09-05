احتجاجات لآلاف الأكراد في إقليم كردستان ضد حكومة بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر آلاف الأكراد، الثلاثاء، في مدينة بإقليم كردستان العراق (شمال)، رافعين أعلام الإقليم، احتجاجا على التأخير في دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين، ومحملين الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية.

تأتي التظاهرة في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، على خلفية توترات بين كردستان والسلطة المركزية، وبعد ثلاثة أيام من أحداث شغب دامية شهدتها مدينة كركوك، التي لطالما شكّلت نقطة نزاع بين بغداد وأربيل، عاصمة الإقليم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتجمع آلاف المتظاهرين، ارتدى بعضهم الزي الكردي، وسط مدينة دهوك بشمال العراق، بحسب مصور «فرانس برس». وحمل معظم المتظاهرين أعلام إقليم كردستان.

«إقليم كردستان وحدة فيدرالية دستورية»

كما رفعت لافتات كتب على إحداها «كردستان لن تتراجع بوجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية». وكتب على لافتة أخرى «إقليم كردستان وحدة فيدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري»، وعلى لافتة ثالثة «نتضامن مع أهلنا في كركوك».

وأوضح أحد المتظاهرين، مسعود طاهر محمد (45 عاما)، وهو يعمل موظفا في مستشفى حكومي بمدينة دهوك، ثالث أكبر مدن الإقليم، أنه لم يستلم راتبه منذ أكثر من شهرين. وقال: «يجب أن نحصل على حقوقنا، وندعو الدول إلى مساعدتنا، لإنقاذنا من هؤلاء الظالمين. نحن نعيش في أوضاع غير جيدة. ليس فقط اقتصاديا أو ماليا، وإنما أيضا سياسيا». وأضاف: «هذه سياسة خاطئة بحق أهالي كردستان. إنهم يريدون بمساعدة دول الجوار تصغير قوة الإقليم».

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وعلى الرغم من الخلافات المتكررة بين بغداد وأربيل، استطاعت الحكومة المركزية، برئاسة محمد شياع السوداني، تحسين العلاقات بشكل نسبي. بينما تتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين.

وبفضل صادرات الإقليم النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يُمكنه من دفع الرواتب جزئيا. لكنه منذ نهاية مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع تركيا وبغداد.

تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية

وتوصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يجرى تخصيص 12.6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق. وعلى الرغم من إفراج حكومة بغداد، الأحد، عن 500 مليار دينار (نحو 380 مليون دينار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.

تصاعد التوتر بين الإقليم وبغداد أثر أعمال عنف شهدتها مدينة كركوك التي تعيش فيها قوميات متعددة. وشهدت كركوك تظاهرات دامية، مساء السبت، على الرغم من انتشار قوات الأمن. ومحور الخلاف مقر قيادة عمليات القوات العراقية الذي كان بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ووافقت الحكومة المركزية على إعادة الموقع للحزب الديمقراطي، مما دفع متظاهرين من القوميتين العربية والتركمانيّة لتنفيذ اعتصام. وردا على ذالك، تظاهر مواطنون أكراد، وأدت أعمال العنف إلى مقتل أربعة متظاهرين أكراد، وفقا للسلطات المحلية.