الاتحاد الأوروبي يضغط على إيران للإفراج عن موظف سويدي محتجز

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يضغط منذ شهور من أجل الإفراج عن موظف سويدي من موظفيه محتجز في إيران منذ نحو 500 يوم.

وقالت السويد والمفوضية الأوروبية الإثنين إن مواطنًا سويديًا محتجز في إيران، وذلك عقب تقرير نشر في جريدة «نيويورك تايمز»، بحسب «رويترز».

وأكد بوريل الثلاثاء أن الرجل المقصود هو يووان فلوديروس الذي وصفه بأنه «مواطن سويدي يعمل لصالح الاتحاد الأوروبي ومحتجز بشكل غير قانوني في إيران منذ 500 يوم».

العمل حثيثًا من أجل حرية فلوديروس

وقال بوريل على هامش اجتماع لوزراء التنمية بدول الاتحاد الأوروبي في قادش بإسبانيا «أريد التأكيد على أنني بشكل شخصي وكل فريقي، على جميع مستوياته، وبالتنسيق الوثيق مع السلطات السويدية وعائلته، نضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عنه». وأردف أن مسألة سجنه أُثيرت بشكل متكرر مع السلطات الإيرانية.

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وتابع «في كل مرة نعقد اجتماعًا دبلوماسيًا على كل المستويات، نطرح المسألة على طاولة الحوار». وأضاف «نعمل عملًا حثيثًا من أجل حرية السيد فلوديروس وسنواصل فعل ذلك. هذا على جدول أعمالنا وفي قلبنا ولن نتوقف حتى يتحرر السيد فلوديروس».