البيت الأبيض: كيم جونغ-أون يعتزم لقاء بوتين لبحث تزويد روسيا أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في إطار «مفاوضات الأسلحة» الجارية بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون «كما سبق لنا أن حذّرنا علانية، فإن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تتقدم بشكل حثيث (...) ولدينا معلومات مفادها أن كيم جونغ-أون يتوقع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حوارًا دبلوماسيًا في روسيا على مستوى القادة»، حسب وكالة «فرانس برس».