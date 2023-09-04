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روسيا تحبط تسلل مجموعة أوكرانية إلى أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 09:44 مساء
روسيا تحبط تسلل مجموعة أوكرانية إلى أراضيها
جنود روس (أرشيفية: الإنترنت)
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أفاد حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا أن حرس الحدود وقوات الأمن «أحبطوا» محاولة قامت بها «مجموعة تخريبية» أوكرانية للعبور الى الأراضي الروسية.

وقال الحاكم الكسندر بوغوماز عبر تلغرام إنّ «عناصر في حرس الحدود الروسي ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية أحبطوا محاولة لدخول أراضي روسيا الاتحادية قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت ضربات روسية منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا طالت على وجه الخصوص محيط مدينة إسماعيل على نهر الدانوب، على ما أفاد الحاكم المحلي أوليغ كيبر، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 طائرة مسيّرة.

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