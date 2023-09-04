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«انقلابيو» النيجر يطالبون بانسحاب «سريع» للقوات الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 09:10 مساء
«انقلابيو» النيجر يطالبون بانسحاب «سريع» للقوات الفرنسية
متظاهرون في النيجر يرفعون العلم الروسي في احتجاجات تطالب برحيل القوات الفرنسية. (الإنترنت)
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أكّد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري محمد الأمين زين، الإثنين، أنّ «محادثات جارية» من أجل انسحاب «سريع» للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملًا بـ«الحفاظ على تعاون» مع فرنسا.

وذكّر زين بأنّ حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، معتبرًا أنّ القوات الفرنسية «هي في وضع غير قانوني»، موضحًا أنّ «المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعًا جدًا»، بحسب «فرانس برس». 

انتهاك الأعراف الدبلوماسية
وأضاف في مؤتمر صحفي «ما يهمّنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورًا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنًا».

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وفي 3 أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتصل بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

سحب الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي
كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، وطلبت منه «مغادرة» البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة.

واتهم القضاء في النيجر في 2 سبتمبر «السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية». وطالب الادعاء العام في النيجر، في بيان له، «السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته»، مؤكدًا أن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيًا، وليس لديه تصريح إقامة.

تظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية
وتظاهر الآلاف، السبت، مجددًا في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 يوليو.  ونُظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة «أم 62»، والتي تمثل ائتلافًا يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها «أيها الجيش الفرنسي، ارحل عن بلدنا» ومنذ الانقلاب نظمت تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف في العاصمة نيامي. وبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا التي لا تعترف بشرعيته.

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