بوتين يصف الهجوم الأوكراني المضاد بـ«الفاشل»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددًا، الإثنين، «فشل» الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية يونيو وأتاح له استعادة السيطرة على بعض البلدات.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك في سوتشي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان «هذا ليس خطأ، إنه فشل. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط»، مضيفًا «سنرى ما سيحصل لاحقًا، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو»، بحسب «فرانس برس».

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الإثنين، نظيره التركي رجب طيب إردوغان في مدينة سوتشي، وقال بوتين في مستهل اللقاء: إن هناك ثباتًا في العلاقات، ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين.

أوكرانيا تسقط 17 مسيّرة

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي، مضيفًا أنه «في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع».

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ويأتي اللقاء الأول بين بوتين وإردوغان منذ أكتوبر، في وقت تسعى كييف لتحقيق اختراقات إضافية على الجبهة الجنوبية ضمن هجوم مضاد تشنه منذ أشهر. كما يأتي وسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح لسفن شحن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن، مشترطة أخذ مصالحها في الاعتبار لإعادة العمل بها.

ميدانيًا شنت القوات الروسية ضربات على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا طالت خاصة محيط مدينة إسماعيل على نهر الدانوب، لكن القوات الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيّرة. وفي الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود دمرت القوات الروسية أربعة زوارق عسكريّة أوكرانية كان على متنها مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة.