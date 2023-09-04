النيجر تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لمدة شهر تقريبا

القاهرة - بوابة الوسط

قرر النظام العسكري المنبثق عن انقلاب النيجر، اليوم الإثنين، إعادة فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 أغسطس، كما أعلنت وكالة أنباء النيجر الرسمية.

فتح حدود النيجر مع خمس دول

أعيد فتح الحدود البرية والجوية للنيجر مع خمس دول حدودية في 2 أغسطس بعد إغلاقها خلال انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، وفق وكالة فرانس برس.

وقال النظام العسكري: إن المجال الجوي أُغلق مجددًا بشكل كامل في 6 أغسطس «في مواجهة التهديد بالتدخل الذي كان يرتسم انطلاقًا من دول مجاورة» فيما كانت دول غرب أفريقيا المعارضة للانقلاب تفكر في استخدام القوة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.