الجنرال أوليغي نغيما يعد «بانتخابات حرة وشفافة» في الغابون

القاهرة - بوابة الوسط

وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو أونديمبا عند ادائه اليمين الدستورية الاثنين بصفته رئيسا انتقاليا «بإعادة السلطة الى المدنيين» عبر «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية» لكن بدون تحديد موعدها.

وطلب مشاركة كل «القوى الفاعلة للأمة» في وضع «دستور جديد» «سيجري اعتماده عن طريق استفتاء» «لمؤسسات أكثر احتراما لحقوق الإنسان والديموقراطية»، وفق وكالة فرانس برس. وأضاف في خطابه بعد أداء اليمين رئيسا للجمهورية أمام قضاة المحكمة الدستورية المنتهية ولايتها أنه في نهاية هذه العملية «نعتزم إعادة السلطة للمدنيين من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية».