الجنرال أوليغي نغيما يعد «بانتخابات حرة وشفافة» في الغابون...

وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو أونديمبا عند ادائه اليمين الدستورية الاثنين بصفته رئيسا انتقاليا «بإعادة السلطة الى المدنيين» عبر «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية» لكن بدون تحديد موعدها.
وطلب مشاركة كل «القوى الفاعلة للأمة» في وضع «دستور جديد» «سيجري اعتماده عن طريق استفتاء» «لمؤسسات أكثر احتراما لحقوق الإنسان والديموقراطية»، وفق وكالة فرانس برس. وأضاف في خطابه بعد أداء اليمين رئيسا للجمهورية أمام قضاة المحكمة الدستورية المنتهية ولايتها أنه في نهاية هذه العملية «نعتزم إعادة السلطة للمدنيين من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية».
أونديمبا يؤدي اليمين الدستورية
وفي وقت سابق، أدى نغيما، الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو أونديمبا اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، رئيسا لفترة انتقالية وعد في نهايتها بإجراء انتخابات من دون تحديد موعد لها، حسبما أفاد مراسلو «فرانس برس».
وأقسم أوليغي نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، على أن «أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري... وأن أصون مكتسبات الديمقراطية».
تعليقات