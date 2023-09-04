الأمم المتحدة تطالب بمليار دولار لمساعدة 1,8 مليون شخص يتوقع أن يفروا من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الامم المتحدة اليوم الإثنين أنها بحاجة إلى مليار دولار لمساعدة الفارين من السودان الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 1,8 مليون شخص هذا العام، هربا من القتال العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا «ضعف» الأموال التي طلبتها في مايو الماضي، بينما تجد الأمم المتحدة صعوبة في جمع الأموال التي تعهد بها المجتمع الدولي قبل بضعة أشهر لمساعدة السودان.

البرهان في جنوب السودان

على صعيد ليس بعيد، وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الى جنوب السودان لبحث «الأزمة» في بلاده مع الرئيس سيلفا كير، وفق ما أفادت الرئاسة في جوبا اليوم الإثنين.



وهذه الزيارة الخارجية الثانية يقوم بها البرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل، وتأتي بعد حلوله ضيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين في 29 أغسطس، وفق وكالة فرانس برس.

قتال مستعر في السودان

ويستمر القتال المحتدم في السودان منذ 15 أبريل الماضي، وكان آخرة تبادل نيران المدفعية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين الأحد في السودان، غداة مقتل 20 آخرين من بينهم طفلان في غارة جوية، بحسب ما قال طبيب وعسكريون.

وقال مصدر طبي «قُتل خمسة مدنيين إثر سقوط قذائف على منازلهم في أم درمان»، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم. وكان 20 مدنيًا قتلوا في غارة جوية على حي سكني في جنوب الخرطوم السبت. وقالت لجان المقاومة إن حصيلة الغارة الجوية على حي الكلاكلة السبت وصلت إلى 20 قتيلًا مدنيًا.