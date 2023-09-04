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إردوغان يعد بإعلان «بالغ الأهمية» بعد لقائه بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 01:16 مساء
إردوغان يعد بإعلان «بالغ الأهمية» بعد لقائه بوتين
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
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وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الإثنين بالإدلاء بإعلان «بالغ الأهمية» بشأن تصدير الحبوب بعد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي سيجري خلاله بحث اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية. 

وقال إردوغان بعيد وصوله الى المدينة الروسية «أعتقد بأن الرسالة التي سننقلها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيلي اللقاء ستكون بالغة الأهمية للعالم، خصوصا الدول الإفريقية النامية» التي تمكنت من تلقي حبوب أوكرانية بموجب الاتفاقية قبل أن تنهي روسيا العمل بها في يوليو، وفق وكالة فرانس برس.

وأبلغ بوتين نظيره التركي  استعداده للبحث في إعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تسعى أنقرة لإحيائها بعدما أنهت روسيا العمل بها في يوليو. وقال بوتين في مطلع لقائه إردوغان «أعلم أن لديكم نية إثارة مسألة الاتفاقية بشأن الحبوب. نحن منفتحون على المباحثات»، وفق وكالة فرانس برس.

لقاء بوتين إردوغان
ويأتي اللقاء الأول بين بوتين وإردوغان منذ أكتوبر، في وقت تسعى كييف لتحقيق اختراقات إضافية على الجبهة الجنوبية ضمن هجوم مضاد تشنه منذ أشهر. كما يأتي وسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح لسفن شحن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن، مشترطة أخذ مصالحها في الاعتبار لإعادة العمل بها.

وسمحت الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها في صيف 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتهدئة المخاوف عالميا حيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتأمل تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في إحياء الاتفاق بشكل يؤسس لمفاوضات سلام أكثر شمولا بين موسكو وكييف، معوّلة على العلاقة بين بوتين وإردوغان التي بقيت وثيقة رغم الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

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