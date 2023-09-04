إردوغان يعد بإعلان «بالغ الأهمية» بعد لقائه بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الإثنين بالإدلاء بإعلان «بالغ الأهمية» بشأن تصدير الحبوب بعد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي سيجري خلاله بحث اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال إردوغان بعيد وصوله الى المدينة الروسية «أعتقد بأن الرسالة التي سننقلها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيلي اللقاء ستكون بالغة الأهمية للعالم، خصوصا الدول الإفريقية النامية» التي تمكنت من تلقي حبوب أوكرانية بموجب الاتفاقية قبل أن تنهي روسيا العمل بها في يوليو، وفق وكالة فرانس برس.

وأبلغ بوتين نظيره التركي استعداده للبحث في إعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تسعى أنقرة لإحيائها بعدما أنهت روسيا العمل بها في يوليو. وقال بوتين في مطلع لقائه إردوغان «أعلم أن لديكم نية إثارة مسألة الاتفاقية بشأن الحبوب. نحن منفتحون على المباحثات»، وفق وكالة فرانس برس.