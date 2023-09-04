بوتين يبلغ إردوغان استعداده «لإجراء مباحثات» بشأن اتفاقية الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان الإثنين استعداده للبحث في إعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تسعى أنقرة لإحيائها بعدما أنهت روسيا العمل بها في يوليو.



وقال بوتين في مطلع لقائه إردوغان في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود «أعلم أن لديكم نية إثارة مسألة الاتفاقية بشأن الحبوب. نحن منفتحون على المباحثات»، وفق وكالة فرانس برس.