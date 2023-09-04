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محاكمة روسي سويدي بتهمة التجسس لحساب موسكو في السويد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 11:18 صباحا
محاكمة روسي سويدي بتهمة التجسس لحساب موسكو في السويد
محكمة ستوكهولم، 19 يناير 2023. (أرشيفية: أ ف ب)
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يمثل روسي سويدي أمام المحكمة في ستوكهولم، اليوم لإثنين، للاشتباه في قيامه بنقل معلومات وتقنيات غربية منذ حوالي عشر سنوات إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية.

وسيرغي سكفورتسوف (60 عاما) الذي انتقل إلى السويد مع زوجته في تسعينات القرن الماضي، متهم بأنه جمع معلومات لصالح أنشطته التجسسية، من خلال شركات تولى إدارتها لاستيراد وتصدير المنتجات الإلكترونية، وفق وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه المحاكمة في سياق تزايد مخاوف السلطات السويدية المتعلقة بالأمن القومي، بعد أشهر من إدانة عنصر سابق في الاستخبارات السويدية بالتجسس لصالح روسيا. ويمثل سكفورتسوف أمام القضاء بتهمة القيام بـ«أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون» وذلك بعد تحقيق أجرته الشرطة السويدية بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 25 سبتمبر، لكن جزء منها سيجري خلف أبواب مغلقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ويواجه سكفورتسوف الذي يحمل الجنسيتين الروسية والسويدية، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في حال إدانته. وقالت محاميته أولريكا بورغ لوكالة فرانس برس إن موكلها ينفي التهم الموجهة إليه.

جرى توقيف سكفورتسوف وزوجته فجر 22 نوفمبر 2022 في منزلهما في ضاحية ناكا الثرية في ستوكهولم خلال عملية نفذتها وحدات كومندوس تابعة للشرطة بواسطة مروحيتين. ومنذ ذلك الحين، اطلق سراح زوجته ووضع المتهم رهن الاحتجاز للاشتباه في قيامه «بجمع معلومات مع حيازة فعلية لمجموعة معدات لا يمكن للدولة الروسية وقوات الدفاع الحصول عليها في السوق المفتوحة بسبب قواعد التصدير والعقوبات».

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عمل سكفورتسوف، بحسب الادعاء، ضد المصالح الأميركية منذ الأول من يناير 2013 وحتى نوفمبر 2022، وضد مصالح السويد منذ الأول من يوليو 2014. وقال المدعي العام هنريك أولين لوكالة فرانس برس أنه «كان يطرح خطرا كبيرا على المصالح الأمنية الوطنية لكل من السويد والولايات المتحدة».

وتابع أولين «ما عليكم سوى النظر إلى ساحة المعركة في أوكرانيا لتروا أن هناك حاجة حقيقة لهذا الأمر لدى قطاع الصناعات العسكرية الروسي». وفي حديث لصحفيين وصف وزير الدفاع السويدي غونار سترومر التهم بأنها «بالغة الخطورة».

شبكة أميركية؟
وفي العام 2016، أوقف القضاء الأميركي وحاكم أشخاصا زودوا القطاع العسكري الروسي بمعدات إلكترونية. وأضاف أولين أن «السلطات الأميركية ترى أن المتهم تولى مواصلة أنشطة هؤلاء الأشخاص».

وجد المحققون السويديون رسائل بعثتها وزارة الدفاع الروسية عبر البريد الإلكتروني إلى سكفورتسوف وصادروا في منزله أجهزة كمبيوتر وأقراصا صلبة ومفاتيح لتخزين المعلومات وهواتف محمولة، مدرجة ضمن 81 قطعة من قائمة الأدلة التي كشفت عنها لائحة الاتهام.

وفور التوقيف في العام 2022، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ذلك يندرج ضمن «هستيريا الغرب المناهضة لروسيا». وفي يوليو الماضي، رأى رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون أن بلاده تواجه «أخطر وضع من الناحية الأمنية منذ الحرب العالمية الثانية» مضيفا «يمكن للدول والجهات الفاعلة الحكومية انتهاز الفرصة». واعتبر وزير العدل السويدي أن روسيا من بين التهديدات، على غرار إيران والصين أيضا.

وتأتي المحاكمة بعيد اختتام قضية تجسس أخرى لحساب روسيا. في يناير، حكم القضاء السويدي على عميل سابق في الاستخبارات السويدية بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته مع شقيقه بتهمة «التجسس المشدّد».

وحوكم بايمان كيا (42 عاما) بتهمة جمع معلومات حساسة نقلها شقيقه الأصغر بعد ذلك إلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، بين العامين 2011 و2021. وُصفت هذه القضية بأنها أكبر فضيحة تجسس في تاريخ السويد الحديث، وهي تدل على اختراق أنشطة التجسس الروسية جهاز الاستخبارات السويدي.

 

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