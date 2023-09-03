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زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ويعيِّن رستم أوميروف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 09:50 مساء
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ويعيِّن رستم أوميروف
رستم أوميروف. (الإنترنت)
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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي الأحد وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف وعيَّن رستم أوميروف وزيرًا جديدًا للدفاع، داعيًا إلى «نهج جديد» في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف العام من الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية «أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يومًا في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أن الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع»، بحسب «فرانس برس».

وعين زيلينسكي السياسي رستم أوميروف وزيرًا جديدًا للدفاع خلفا لأوليكسي ريزنيكوف، في خطوة مفاجئة فيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر. وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية «سيكون رستم أوميروف على رأس وزارة» الدفاع، مضيفًا «أتوقع أن يدعم البرلمان هذا المرشح».

 اختراق خطوط روسية في جنوب أوكرانيا
ميدانيًا أحرز الجيش الأوكراني تقدمًا كبيرًا من خلال اختراق خطوط روسية في جنوب أوكرانيا، حسبما صرّح الجنرال أولكسندر تارنافسكي الذي يقود الهجوم المضاد في الجبهة الجنوبية لوسيلة إعلام بريطانية، مشيرًا إلى أنه يتوقع تقدمًا أسرع في منطقة زابوريجيا.

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وأدلى تارنافسكي بتصريحاته بعد أيام من إعلان كييف تحقيقها نصرًا استراتيچيًا باستعادة قرية روبوتين في الجنوب. وجاءت مقابلة جريدة «ذي غارديان» مع الجنرال الأوكراني في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل متزايد الانتقادات الموجهة إلى الهجوم المضاد الذي شنته كييف والذي حقق مكاسب أبطأ ممّا كان متوقعًا.

بين الخط الدفاعي الأول والثاني
وقال تارنافسكي «أصبحنا الآن بين الخط الدفاعي الأول والثاني». وأضاف «في خضمّ الهجوم، نستكمل الآن تدمير وحدات العدو التي توفر غطاء لتراجع القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني».

تسبب انتشار الألغام بكثافة في المنطقة في إبطاء تقدم القوات الأوكرانية التي قالت إن خبراء المتفجرات قاموا بتنظيف طريق سيرًا وخلال الليل. وأوضح تارنافسكي أن قوات موسكو «وقفت وانتظرت الجيش الأوكراني».

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