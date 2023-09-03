في ختام زيارة منغوليا ..بابا الفاتيكان فرانسيس يبعث برسالة إلى بكين

القاهرة - بوابة الوسط

وجه بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأحد، رسالة إلى دولة الصين، مفادها أن الروحانية لا تشكّل تهديدا علي بكين، مشيدا بقدرة الأديان على حل النزاعات ودعم السلام في المجتمعات، وذلك في ختام جولته في منغوليا، حيث يزور الأقلية الكاثوليكية في تلك المنطقة المعزولة الواقعة في آسيا الوسطى.