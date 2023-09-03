في ختام زيارة منغوليا ..بابا الفاتيكان فرانسيس يبعث برسالة إلى بكين

وجه بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأحد، رسالة إلى دولة الصين، مفادها أن الروحانية لا تشكّل تهديدا علي بكين، مشيدا بقدرة الأديان على حل النزاعات ودعم السلام في المجتمعات، وذلك في ختام جولته في منغوليا، حيث يزور الأقلية الكاثوليكية في تلك المنطقة المعزولة الواقعة في آسيا الوسطى.
تأتي رسالة البابا فرانسيس إلى بكين في محاولة للتقرب إلى الدولة الملحدة التي تجمعها علاقة معقدة مع الفاتيكان، إذ تفرض بكين قيودا على المؤسسات الدينية، بما في ذلك الكتنيسة الكاثوليكية.
فرصة للتقرب من الصين
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يعد توجه البابا فرانسيس إلى الدولة المعزولة الواقعة في آسيا الوسطى فرصة للتقرب إلى الصين؛ إذ بدا أن البابا الأرجنتيني لا يرغب حصرا في دعم واحدة من أصغر المجموعات الكاثوليكية في العالم فحسب، إنما يريد انتهاز فرصة وجوده على مشارف الصين، لمحاولة تحسين علاقاتها مع الفاتيكان.
تنتهي زيارة البابا فرانسيس لمنغوليا اليوم، بعدما حل بها، الجمعة، لتحية أبناء الطائفة الكاثوليكية الصغيرة الواقعة وسط آسيا.
وأرسل البابا فرانسيس، في وقت سابق، «رسالة وحدة وسلام» من على متن طائرته إلى الصين التي تربطها علاقة معقدة بالفاتيكان.
وعبر بابا الفاتيكان، الجمعة، عن «تمنياته الطيبة» للرئيس الصيني شي جينبينغ وشعبه، بينما كانت طائرته تُحلق فوق أراضي البلاد في طريقها إلى منغوليا الجمعة، قائلا: «أؤكد لكم أن صلواتي من أجل رفاهية الأمة»، متبعا بذلك تقليد تحية قادة الدول التي تعبر طائراتهم مجالها الجوي.
وصباح اليوم، وجّه البابا فرانسيس رسالة جديدة إلى بكين، في خطابه الذي حضره زعماء أهم الأديان بمنغوليا في مسرح هون، الواقع ضمن الجبال المنخفضة المحيطة بأولان باتور، والمصمم على شكل كوخ مستدير كالذي يقطنه الرحّل في البلاد. كما حضر الخطاب شخصيات مسيحية، وأخرى تمثّل الديانات البوذية والشامانية والإسلام واليهودية والهندوسية، إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمورمونية والبهائية، وغيرها.
وقال البابا: «التقاليد الدينية، في أصالتها وتنوعها، تمثّل إمكانات هائلة للخير في خدمة المجتمع، وتسهم في إنهاء الصراعات التي لا تزال تسبب الآلام للعديد من الشعوب».
تعد زيارة البابا لمنغوليا رسالة ضمنية إلى جيرانها -خصوصا الصين الملحدة رسميا- مفادها أن الروحانية لا تشكّل تهديدا عليها.
علاقة معقدة مع بكين
تجمع علاقة معقدة الفاتيكان مع الصين، إذ يتوجّس منها الحزب الشيوعي الحاكم للصين، الذي يفرض رقابة صارمة على المؤسسات الدينية، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية.
وجدد الفاتيكان، العام الماضي، اتفاقا مع بكين يسمح للطرفين باتخاذ القرارات النهائية المرتبطة بتعيين أساقفة في الصين. لكن معارضي الاتفاق يزعمون أنه يقوم على تنازل خطير مقابل نيل فرصة للحضور في البلاد.
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