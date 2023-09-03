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الثاني في أسبوعين.. قصف روسي على مواقع صناعية في الدانوب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 01:22 مساء
الثاني في أسبوعين.. قصف روسي على مواقع صناعية في الدانوب
استهداف بنى تحتية أوكرانية في نهر الدانوب. (الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن مسيّرات روسية قصفت مواقع «صناعية مدنية» في منطقة الدانوب، قرب رومانيا جنوب غرب البلاد، بينما يعد هذا القصف الثاني للمنطقة في غضون الأسبوعين الماضيين.

وقال مكتب النائب العام الأوكراني في بيان على «تلغرام»: «هاجم العدو منشآت صناعية مدنية في منطقة الدانوب، وأصيب على إثرها شخصان بجروح نتيجة الهجوم، ونقلا إلى المستشفى».

منتصف أغسطس الماضي، اعتبرت الولايات المتحدة أن الهجمات الروسية بواسطة مسيّرات على بنى تحتية أوكرانية في نهر الدانوب تُظهر «عدم اكتراث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإمدادات الغذاء للبلدان النامية».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في تصريح للصحفيين، 16 من أغسطس: «إنه أمر غير مقبول. بوتين ببساطة لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل، قالت أوكرانيا إن مسيّرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

موطن مستودعات ومخازن ربع صادرات الحبوب
موانى الدانوب الأوكرانية كانت منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة، لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، مع إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، لشحنها إلى هناك. 

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