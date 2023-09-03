زيلينسكي يعلن نجاح عبور سفينتي حبوب عبر ممر بديل بالبحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، نجاح عبور سفينتين أخريين للحبوب عبر الممر البديل في البحر الأسود، الذي جرى إنشاؤه قبل أيام، لمواجهة تداعيات انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في منتصف يوليو.

وقال زيلينسكي في بيان نقلته جريدة «كييف إندبندنت» قبل قليل: «أوكرانيا تعيد حرية الملاحة الحقيقية إلى البحر الأسود، إذ نجحت في مرور سفينتين آخريين عبر ممرها البديل بالبحر الأسود أمس».

وأثنى على جميع عمال الموانى، و«كل من يضمن التشغيل الآمن للممر».

وحث زيلينسكي «حلفاءه الغربيين على دعم جهود كييف عبر توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. معا، يمكننا حماية حرية الملاحة في البحر الأسود وخارجه».

الإثنين الماضي، قال مسؤول أوكراني إن أوكرانيا تدرس تصدير شحنات الحبوب عبر ممر جرت تجربته أخيرا في البحر الأسود، وذلك بعد أن عبرت سفن شحن أخرى الممر نفسه الذي أبحرت من خلاله سفينة الأسبوع الماضي.

انسحبت روسيا من صفقة الحبوب، في منتصف يوليو، بعد تهديدات متكررة بالقيام بذلك. منذ ذلك الحين، استهدفت موسكو البنية التحتية الزراعية والموانى ومخزونات الحبوب في أوكرانيا.

واستهدفت صفقة الحبوب، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022، في الأصل ضمان المرور الآمن للسفن التي تنقل الصادرات الزراعية الأوكرانية من البحر الأسود.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية)