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أستراليا تطلق كاسحة جليد لإنقاذ أحد باحثيها في القطب الجنوبي بعد تعثر انتشاله جواً

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 10:59 صباحا
أستراليا تطلق كاسحة جليد لإنقاذ أحد باحثيها في القطب الجنوبي بعد تعثر انتشاله جواً
كاسحة الجليد الأسترالية نوينا انطلقت من جزيرة تسمانيا الأسبوع الماضي (برنامج أستراليا في القارة القطبية الجنوبية)
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أطلقت أستراليا عملية طارئة من أجل إنقاذ باحث يعاني «ظروفا صحية متأخرة» في محطة أبحاث «كاسي» النائية بالقارة القطبية الجنوبية، وجهزتها بالمروحيات بإجمالي تكلفة 342 مليون دولار، وذلك بعد أن تعثر الإنقاذ الجوي وسط فصل الشتاء الجنوبي.

وتبعد محطة أبحاث كاسي 3.443 كيلو مترا عن مدينة هوبارت، عاصمة جزيرة تسمانيا. وانطلقت كاسحة الجليد الأسترالية «آر إس في نوينا - RSV Nuyina» من جزيرة تسمانيا الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تقطع آلاف الأميال قبل أن تصل إلى محطة الأبحاث في تلك المنطقة الوعرة، نظرا لظروف الطقس الصعبة، وسط فصل الشتاء الجنوبي، حسبما أفاد برنامج «أنتاركتيكا» الأسترالي، المعروف اختصارا باسم AAP.

استغراق أسابيع لإعداد كاسحة الجليد

وأفاد البرنامج بأن الباحث الأسترالي المريض تلقى علاجا تخصصيا، دون أن يشير إلى ماهية هذا المرض، لافتا إلى أنه جرى استغراق أسابيع من أجل إعداد كاسحة الجليد، للقيام بهذه المهمة، بما في ذلك تجهيزها بمروحيات.
كما أشار AAP إلى أن بناء «نوينا» تكلّف 342 مليون دولار أمريكي، وتبلغ سرعتها نحو 29 كيلو مترا في الساعة، مما يعني أنها تحتاج إلى عدة أيام لكي تصل محطة كاسي.

تعد كاسي إحدى ثلاث محطات دائمة يديرها برنامج أستراليا في القارة القطبية الجنوبية. ومن المتفق عليه أن عملية الإنقاذ الجوية لم تكن ممكنة بسبب ظروف الطقس الشديدة القسوة هذه الأيام.

تعثر مساعي الإنقاذ جواً

يوجد مدرّج جليدي للطائرات في محطة كاسي البحثية، لكن تجهيزه لاستقبال طائرات في ظل هذه الظروف يحتاج إلى أسابيع، بحسب تقارير، ومن ثم فإن إرسال كاسحة جليد يعد أسرع وسيلة لكسب الوقت.

وتعدّ وسائل الرعاية الصحية محدودة في محطة أبحاث كاسي. وفي فصل الشتاء، لا يعيش في المحطة سوى 20 شخصا فقط. وقال الناطق باسم برنامج أستراليا في القارة القطبية الجنوبية إلى «بي بي سي»: «صحة باحثينا تمثل الأولوية القصوى بالنسبة إلينا».
ونوه إلى أن عائلة الباحث المعني «تقف على كل تفاصيل الموقف، وكل الأشخاص الموجودين في المحطات الأسترالية آمنون».

تشترط السلطات في أستراليا خضوع كل الباحثين الذين ترسلهم إلى القارة القطبية الجنوبية لفحوص طبية مطوّلة قبل إرسالهم. وعادة ما تتسم عملية الوصول إلى الأشخاص في تلك المنطقة القاسية على ظهر كوكب الأرض بالتعقيد، فضلا عن أنها مكلّفة ماديا ومحفوفة بالمخاطر، وقد تتطلب مساعدة من شركاء دوليين.

وفي ديسمبر 2020، احتاجت أستراليا إلى مساعدة من كل من الولايات المتحدة والصين، للوصول إلى أحد باحثيها في القارة القطبية الجنوبية.
وفي وقت سابق من العام نفسه، أُرسلت طائرة أيرباص أسترالية من طراز A319 إلى محطة ماك موردو البحثية في القارة القطبية الجنوبية، وذلك للوصول إلى باحث أمريكي كان يعاني اعتلالا صحيا.

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