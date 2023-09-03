إجلاء 3 آلاف تايواني تحسباً لوصول الإعصار «هايكوي»

القاهرة - بوابة الوسط

أجلت سلطات الطوارئ في تايوان، اليوم الأحد، نحو ثلاثة آلاف شخص من المناطق الشديدة الخطورة بشرق البلاد قبل وصول إعصار «هايكوي»، المتوقع مساءً، وذلك بعدما تسبّب في هطول أمطار غزيرة صباح اليوم، وصاحَبتهُ رياح بلغت سرعتها نحو 140 كلم/ساعة.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 2800 شخص جرى إجلاؤهم من سبع مُدن في الجزيرة، خصوصا في مقاطعة هوالين الجبلية، إذ يُرتقب أن يضرب «هايكوي» اليابسة في منطقة تايتونغ المجاورة لمقاطعة هوالين بحلول الـ17.00 (09.00 ت غ).

وبدت شوارع هوالين مقفرة صباح الأحد وسط أمطار غزيرة، بينما ضربت أمواج عالية ميناء صيد في مقاطعة ييلان الساحلية شمال شرق تايوان.

بينما حشد الجيش جنود ومعدات، منها مركبات برمائية وقوارب مطاطية قابلة للنفخ، حول المناطق التايوانية التي يُتوقّع أن يكون لـ«هايكوي» أكبر تأثير فيها.

وأُلغيت أكثر من 200 رحلة طيران داخلية، وأغلقت مدارس ومكاتب في جنوب الجزيرة وشرقها.

وقالت الرئيسة تساي إينغ-وون، الأحد: «إنه أول إعصار يصل اليابسة في تايوان منذ أربع سنوات».

وأضافت «وون»: «أذكّر الناس بضرورة الاستعداد للإعصار، وتوخي الحذر من أجل سلامتهم، بالإضافة إلى تجنب الخروج أو المشاركة في أي أنشطة خطيرة».

في التاسعة صباحا (1.00 ت غ)، كان «هايكوي» على بُعد نحو 180 كيلو مترا شرق الجزيرة، وفق مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان.

وأشار نائب مدير المكتب، فونغ تشين-تزو، خلال مؤتمر صحفي إلى أن «قوة الإعصار اشتدت بعض الشيء منذ البارحة (السبت)»، داعيا السكان إلى «البقاء على أهبة الاستعداد».

وتوقّع أن يُشكّل هايكوي «تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج»، مضيفا أن العاصفة ستتحرك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان الإثنين. لكنه يُرتقب أن يكون أقل شدة من إعصار «ساولا» الذي أثار حالة تأهّب قصوى في هونغ كونغ وجنوب الصين، قبل تراجعه إلى مستوى عاصفة استوائية السبت.