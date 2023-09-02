زيلينسكي: القوات الأوكرانية «تتقدم» في هجومها المضاد

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن قوات كييف «تتقدم» في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضًا قول مسؤولين غربيين إن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام للتراسل: «تتقدم القوات الأوكرانية. على الرغم من كل شيء ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرك».

واستعادت أوكرانيا أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسية؛ إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين، بحسب «يورو نيوز».

وأفادت تقارير غربية بأن مسؤولين أميركيين، لم تذكر التقارير أسماءهم، عبروا عن ضيقهم من التقدم البطيء للعملية؛ بل ومن الاستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بالمعيبة.

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين

في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلغورود، وهو إقليم يقع على الحدود، ويشهد هجمات متكررة من قوات كييف.

وفي سياق منفصل، قال حاكما منطقتي بريانسك وكورسك المجاورتين: إن مجموعة من القرى على الحدود تعرضت لهجوم أوكراني، وأصيبت امرأة في كورسك.

موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم

- استهداف جسر القرم مرة أخرى بزوارق أوكرانية مسيّرة

وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية؛ إذ إنه في بعض الأحيان تشن عشرات الطائرات المسيرة هجمات على روسيا دفعة واحدة. وبلغت الطائرات منطقة بسكوف الغربية التي تبعد 600 كيلومتر عن أوكرانيا.

روسيا تدمر ثلاثة زوارق أوكرانيّة

كما أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود، ليل الجمعة السبت، ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلغرام أنّه «في 2 سبتمبر، عند نحو الساعة 2,20 بتوقيت موسكو (23,20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم». في 12 أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجومًا صاروخيًا فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش.

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضمّ شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مرارًا بهجمات أوكرانيّة. وهو يُشكّل بنية تحتيّة مهمّة مدنيًا وعسكريًا تربط روسيا بشبه الجزيرة.