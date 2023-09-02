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وفاة سفير واشنطن الأسبق إلى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون عن 75 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 09:02 مساء
وفاة سفير واشنطن الأسبق إلى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون عن 75 عامًا
الدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون في صورة ملتقطة في العام 2010 متحدثًا إلى الصحفيين لدى وصوله إلى مطار بكين. (أ ف ب)
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توفي الدبلوماسي الأميركي السابق الخبير في شؤون الإفراج عن المعتقلين وسفير الولايات المتحدة الأسبق إلى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون، السبت، عن 75 عامًا، بحسب ما أعلن نائب رئيس مؤسسته ميكي برغمان في بيان.

وكان ريتشاردسون أيضًا حاكمًا لولاية نيومكسيكو، ووزير الطاقة  في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون. وأوضح برغمان أن ريتشاردسون «توفي أثناء نومه خلال الليل». وأضاف «فقد العالم مدافعًا عن المعتقلين ظلمًا في الخارج»، بحسب «فرانس برس».

وكان ريتشاردسون متخصصًا في المفاوضات من أجل الإفراج عن أميركيين معتقلين في دول تعدُّ «مناهضة» للولايات المتحدة. وقد ساهم في الإفراج عن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر في العام 2022 عندما كانت معتقلة في روسيا.

مفاوضات مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
ولعب دورًا أساسيًا أيضًا في المفاوضات مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للإفراج في العام 1995 عن أميركيين عبرا حدود العراق. ولد ريتشاردسون في ولاية كاليفورنيا العام 1947، وشب في مكسيكو قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة في سن المراهقة في ضاحية بوسطن في شمال شرق البلاد.

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وكان من أوائل ممثلي ذوي الأصول الأميركية اللاتينية الذين يتولون مناصب سياسية عالية. وترشح ريتشاردسون لنيل بطاقة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية العام 2008 ليصبح بذلك أول مرشح من أصول أميركية لاتينية.

 التخلي عن منصب وزير التجارة
لكنه انسحب في نهاية المطاف لدعم باراك أوباما، وكان يفترض أن ينضم بعد فوز الأخير إلى حكومته، إلا أن قضية تتعلق بتمويل الحملة أرغمته على التخلي عن منصب وزير التجارة في إدارته.

وتولى ريتشاردسون مهمات غير رسمية مع زعماء مناهضين للولايات المتحدة من صدام حسين في العراق إلى فيدل كاسترو في كوبا وكيم جونغ إيل في كوريا الشمالية وصولًا إلى نيكولاس مادورو في فنزويلا.  وعلى مدى 40 عامًا أجرى الموفد النشيط وساطات خاصة لدى ألد أعداء واشنطن.

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