إيران تضم الى أسطولها طائرات تدريب قتالية روسية من طراز «ياك-130»

القاهرة - بوابة الوسط

تلقت القوات الجوية في الجيش الإيراني مجموعة من طائرات متطورة للتدريب على القتال بهدف «تلبية الاحتياجات التدريبية لطياريها»، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت.

وقالت وكالة «تسنيم» للأنباء «دخل عدد من طائرات التدريب القتالية الروسية «ياك-130» إلى البلد والتحقت بقاعدة الشهيد بابائي الجوية في أصفهان» بوسط ايران. ونقلت الوكالة عن قسم العلاقات العامة في الجيش قوله إن وصول مقاتلات «ياك-130»، التي صممتها شركة ياكولوف الروسية، جاء في إطار «عقود الأسلحة التي أبرمتها الجمهورية الإسلامية مع الاتحاد الروسي»، وفق «فرانس برس».

ويخضع كلّ من روسيا وإيران لعقوبات دولية تقيّد عملياتهما التجارية، لكنّ البلدين عززا خلال العام الماضي علاقاتهما في مختلف القطاعات بما في ذلك التعاون العسكري. في مارس، أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق لشراء مقاتلات من طراز سوخوي سو-35 من روسيا.

اتهام طهران بتزويد موسكو بأسلحة

واتهمت أوكرانيا، مع العديد من حلفائها الغربيين، طهران بتزويد موسكو بأسلحة لاستخدامها في حربها ضد كييف. ولطالما نفت طهران هذه الاتهامات. في مايو، قالت واشنطن إن طهران وموسكو «توسّعان تعاونهما العسكري غير المسبوق».

وقال حينها الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن طهران سلمت روسيا منذ أغسطس 2022 أكثر من 400 مسيّرة من طراز «شاهد».

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وأكد كيربي أن طهران كانت تسعى أيضًا إلى «شراء معدات عسكرية أخرى بينها مروحيات هجومية وأجهزة رادار وطائرات تدريب على القتال من طراز ياك-130».

تملك إيران حاليًا مقاتلات روسية من طراز «ميغ» و«سوخوي» تعود إلى الحقبة السوفيتية، بالإضافة إلى بعض الطائرات الصينية بينها طائرات من طراز «إف-7». ويضمّ أسطولها أيضًا مقاتلات أميركية من طرازَي «إف-4» و«إف-7» تعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية في العام 1979.