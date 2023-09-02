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قتيل وجرحى خلال تظاهرات في كركوك شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 07:33 مساء
قتيل وجرحى خلال تظاهرات في كركوك شمال العراق
قوات تابعة للامن العراقي. (الإنترنت)
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أطلقت القوات الأمنية في كركوك العراقية النار على متظاهرين يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك – أربيل، بحسب ما أوردته وسائل إعلام كردية.

وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد، وكذلك ظروف مقتله، لًافتا الى أن الجرحى «وبينهم عنصر أمني أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة»، بحسب «فرانس برس».

 إعلان حظر التجول
وأفادت وسائل الإعلام الكردية مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، فيما أعلنت السلطات إعلان حظر التجول في المدينة.

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ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قوات الأمن في كركوك بفرض سلطة القانون وإعادة الهدوء، فضلًا عن توجيهه بالشروع في عمليات أمنية واسعة بالمدينة بعد أعمال الشغب.

وخرج العشرات من الأكراد، اليوم السبت، في تظاهرة شعبية طالبوا من خلالها بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقراته.

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