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الشرطة الإسرائيلية تطلق الرصاص على إريتريين في تل أبيب وتصيب 12 منهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 06:39 مساء
الشرطة الإسرائيلية تطلق الرصاص على إريتريين في تل أبيب وتصيب 12 منهم
طالبو لجوء إريتريون في تل أبيب أثناء الاحتجاج الذي بسببه أطلقت الشرطة الإسرائيلية النيران عليهم، 2 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
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أصيب نحو 12 طالب لجوء إريتريًا برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم السبت، بعدما حاولوا منع تجمع مؤيد لحكومة إريتريا، ما أدى إلى أعمال عنف، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الشرطة ومصادر طبية.

واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثًا مؤيدًا للحكومة الإريترية من تنظيم سفارة إريتريا لدى «إسرائيل»، وفق وكالة «فرانس برس»..

معارضون للحكومة الإريترية يعترضون على فعالية في تل أبيب
وتوافد إلى الموقع مئات من معارضي الحكومة الإريترية لمحاولة منع تنظيم الحدث. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عندها أن التجمع غير مرخص له وأمرت بإخلاء الموقع.

وقالت الشرطة إن محتجين ألقوا حجارة وألواحًا خشبية على عناصرها، وقام بعضهم بتخريب متاجر في الحيّ.

وأفادت قوات الأمن أنها نشرت في مرحلة أولى تعزيزات، واستخدمت وسائل لمكافحة الشغب، لكنها أضافت في بيان أن «الشرطيين... استخدموا الرصاص الحي ضد مثيري الشغب، مشيرة إلى إصابة 27 من عناصرها».

إيقاف 39 شخصًا من المحتجين 
وقالت القوات إنها أوقفت 39 شخصًا «اعتدوا على شرطيين ورشقوهم بالحجارة»، زاعمة أن بعضهم يحمل أسلحة ورذاذ الفلفل ومسدسات صاعقة.

وبحسب إحصاءات صدرت في يونيو الماضي، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين 17 ألفًا و850 شخصًا أتى غالبيتهم إلى الأراضي المحتلة بطريقة غير نظامية، واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في تل أبيب.

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