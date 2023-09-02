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كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» باتجاه البحر الأصفر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 04:38 مساء
كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» باتجاه البحر الأصفر
صاروخ بالستي أطلقته كوريا الشمالية في السابق. (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت كوريا الشمالية فجر السبت «عددًا من صواريخ كروز» قبالة ساحلها الغربي، حسبما أعلن بيان للجيش الكوري الجنوبي.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في بيان أن عددًا غير محدد من صواريخ كروز أطلق نحو الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش) نحو البحر الأصفر، مضيفة أن العمل جارٍ على تحديد مواصفات الصواريخ، وأضافت: «عززنا المراقبة والسيطرة ونحافظ على أقصى قدر من الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأميركية»، بحسب «يورو نيوز».

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخَين بالستيَين قصيرَي المدى، وذلك في إطار «محاكاة لضربة نووية تكتيكية» ردًا على مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق بين واشنطن وسيول تعرف باسم «درع الحرية أولتشي» وتثير دومًا غضب بيونغ يانغ.

-  كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً بالتزامن مع مناورات «درع الحرية أولتشي»
-  كوريا الشمالية تجري تدريبا على ضربة نووية تكتيكية

والعام الماضي أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن وضع بلاده بوصفها قوة نووية هو أمر «لا رجعة فيه»، داعيًا إلى تعزيز إنتاج الأسلحة بما يشمل أسلحة نووية تكتيكية.

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