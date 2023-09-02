  • Alwasat News
Atwasat

قادة انقلاب الغابون يعيدون فتح الحدود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 02:06 مساء
قادة انقلاب الغابون يعيدون فتح الحدود
عدد من قادة انقلاب الغابون. (الإنترنت)
alwasat radio

أعنلت لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات في الغابون، السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

وقال الناطق باسم اللجنة، أولريك مانفومبي مانفومبي، إنها قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بدءا من السبت.

في وقت سابق، أعلنت مجموعة من العسكريين، في بيان متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى «إنهاء النظام القائم» للرئيس علي بونغو، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات إعادة انتخاب بونغو لولاية ثالثة بعد حصوله على 64.27% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء

وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء
انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي

انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية

شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري ...
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»

الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي

المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتخاب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام رئيسا لسنغافورة
انتخاب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام رئيسا ...
جنرال الانقلاب في الغابون يكثف لقاءاته مع الأطراف المحلية لإحكام قبضته ومحاسبة الفاسدين
جنرال الانقلاب في الغابون يكثف لقاءاته مع الأطراف المحلية لإحكام ...
قائد الانقلاب في الغابون يعد بمؤسسات «أكثر ديمقراطية»
قائد الانقلاب في الغابون يعد بمؤسسات «أكثر ديمقراطية»
موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم
موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر ...
بابا الفاتيكان يدعو إلى مزيد من الجهد لحماية البيئة
بابا الفاتيكان يدعو إلى مزيد من الجهد لحماية البيئة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة وأفريقيا أكثر حرية (فيديو)
بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة ......
المزيد
إلغاء دعوة سفيري روسيا وإيران لحضور حفل توزيع جوائز نوبل
إلغاء دعوة سفيري روسيا وإيران لحضور حفل توزيع جوائز نوبل...
قادة انقلاب الغابون يعيدون فتح الحدود
قادة انقلاب الغابون يعيدون فتح الحدود...
استهداف جسر القرم مرة أخرى بزوارق أوكرانية مسيّرة
استهداف جسر القرم مرة أخرى بزوارق أوكرانية مسيّرة...
بابا الفاتيكان يدعو إلى مزيد من الجهد لحماية البيئة
بابا الفاتيكان يدعو إلى مزيد من الجهد لحماية البيئة...
موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم
موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة ......
المزيد