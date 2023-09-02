قادة انقلاب الغابون يعيدون فتح الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

أعنلت لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات في الغابون، السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

وقال الناطق باسم اللجنة، أولريك مانفومبي مانفومبي، إنها قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بدءا من السبت.

في وقت سابق، أعلنت مجموعة من العسكريين، في بيان متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى «إنهاء النظام القائم» للرئيس علي بونغو، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات إعادة انتخاب بونغو لولاية ثالثة بعد حصوله على 64.27% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

