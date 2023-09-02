استهداف جسر القرم مرة أخرى بزوارق أوكرانية مسيّرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا أنها دمرت في البحر الأسود، الليلة الماضية، ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنها حاولت مهاجمة جسر القرم، بعدما أعلنت كييف، الجمعة، للمرة الأولى أنها شنت هذا الأسبوع هجوما بمسيّرات على مطار روسي، انطلاقا من الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلغرام: أنّ «في 2 سبتمبر، عند نحو الـ2.20 بتوقيت موسكو (23.20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس، الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم»، وفق وكالة «فرانس برس».

في 12 أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية أنها صدّت هجوما صاروخيا فوق جسر القرم الإستراتيجي في مضيق كيرتش. وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضمّ شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مرارا بهجمات أوكرانية، حيث إنه يُشكّل بنية تحتية مهمة، مدنيا وعسكريا، إذ يربط روسيا بشبه الجزيرة.

وتسبّب هجوم، في يوليو، بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر الذي يُستخدم أيضا في نقل معدات عسكرية إلى الجيش الروسي الذي يُقاتل في أوكرانيا. كما تُستهدف أراضي القرم بضربات أوكرانية.

وقبل هذا الهجوم، أعلنت كييف تحقيقها نصرا رمزيا عبر شنها هجوما هذا الأسبوع على مطار بسكوف، على بُعد 700 كلم من أوكرانيا، مما شكّل أحدث ضربة تهز الأراضي الروسية منذ أن توعدت أوكرانيا بـ«إعادة» النزاع للداخل الروسي في يوليو. واستهدفت طائرات دون طيار، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مطار بسكوف شمال غرب روسيا على الحدود مع إستونيا ولاتفيا وبيلاروس.

وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، عبر تلغرام: «المسيرات التي استخدمت في شن هجوم على قاعدة كريستي الجوية في بسكوف أطلقت من داخل روسيا»، مضيفا: «أصيبت أربع طائرات شحن عسكرية روسية من طراز إيل-76 نتيجة الهجوم». بينما رفض الكرملين التعليق على ذلك.

بوتين: روسيا «لا تقهر»

في هذا الوقت، هنأ الرئيس الروسي، الجمعة، الطلبة الروس ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا لهم أن روسيا «لا تقهر». وقال بوتين في تصريحات نقلها التليفزيون: «فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى. التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم لا نزال على هذا النحو»، في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية.

وكما في روسيا، عاد الأطفال في أوكرانيا إلى المدارس على الرغم من الحرب. وأعلنت وزارة التعليم عودة نحو أربعة ملايين طالب إلى المدارس، سواء عبر الإنترنت أو حضوريا. بينما وردت تقارير عن خطر وجود متفجرات في بعض المدارس.

وتحقق القوات الاوكرانية مكاسب بطيئة في هجومها على المواقع الروسية، خصوصا في جنوب البلاد، منذ بدء هجومها المضاد في يونيو. وأعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة لاحظت «تقدما ملحوظا للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات الـ72 الأخيرة».

دبلوماسيا، سيستقبل الرئيس الروسي نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في مدينة سوتشي جنوب روسيا الإثنين المقبل، وفق ما أعلن الكرملين، الجمعة، وسط آمال بإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأنهت روسيا، في يوليو، العمل بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، وأتاح تصدير الحبوب عبر ممرات آمنة في البحر الأسود. وأعلنت أنقرة، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الرئيسين سيبحثان خلال اللقاء إمكان إحياء الاتفاق.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته موسكو الخميس، إن استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب «حيوي» للأمن الغذائي العالمي، واستقرار منطقة البحر الاسود. وسبق أن أبدت موسكو استعدادها لإحياء الاتفاق في حال تمت تلبية مطالبها، ولا سيما من جهة قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة.