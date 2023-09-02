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موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 07:54 صباحا
موسكو تعلن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم
جندي أوكراني أعلى دبابة ألمانية. (الإنترنت)
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أعلنت روسيا أنها دمرت في البحر الأسود، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنها حاولت مهاجمة جسر القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام: «في 2 سبتمبر، عند نحو الـ2.20 بتوقيت موسكو (23.20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم». الجمعة، أعلنت أوكرانيا أنها شنت هذا الأسبوع هجوما بمسيّرات على مطار روسي، انطلاقا من الأراضي الروسية للمرة الأولى، حيث تسعى كييف لنقل العمليات الحربية، وصولا إلى روسيا، في أوج الهجوم المضاد، لتحرير المناطق المحتلة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من جهته خلال لقاء مع تلاميذ عند بدء العام الدراسي أن روسيا «لا تقهر»، بعد الغزو الذي أطلقته قبل سنة ونصف سنة في أوكرانيا. وإذا كان الأولاد عادوا في أوكرانيا، كما في روسيا، إلى المدارس على الرغم من الحرب، فإن كييف أكدت أن الشرطة كانت تتعامل مع خطر وجود متفجرات في بعض المدارس.

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وشكّل الهجوم، هذا الأسبوع، على مطار بسكوف، على بُعد 700 كلم من أوكرانيا، أحدث ضربة تهز الأراضي الروسية منذ أن توعدت كييف بـ«إعادة» النزاع إلى موسكو في يوليو.

بوتين يستقبل إردوغان
دبلوماسيا، سيستقبل الرئيس الروسي نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في مدينة سوتشي بجنوب روسيا الإثنين المقبل، وفق ما أعلن الكرملين الجمعة، وسط آمال بإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وأنهت روسيا، في يوليو، العمل بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، وأتاح تصدير الحبوب عبر ممرات آمنة في البحر الأسود. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «المحادثات ستجرى في سوتشي الإثنين».

وأعلنت أنقرة، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الرئيسين سيبحثان خلال اللقاء إمكان إحياء الاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية. بينما أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته موسكو الخميس، أن استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب «حيوي» للأمن الغذائي العالمي، واستقرار منطقة البحر الاسود. وسبق أن أبدت موسكو استعدادها لإحياء الاتفاق في حال تمت تلبية مطالبها، ولا سيما قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة. وخلال محادثات مع الوزير التركي في موسكو، حمل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، الغرب مسؤولية انهيار اتفاق الحبوب، معتبرا أنه لم تجر تلبية مطالب روسيا، لإنقاذ الاتفاق.

وقال شويغو: «لكن اتضح أن القيام بذلك أصعب من بناء ممرات وطرق برية جديدة»، في إشارة إلى طرق أوكرانيا البحرية الجديدة على البحر الأسود.

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