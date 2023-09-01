البيت الأبيض: الجيش الأوكراني حقق «تقدما ملحوظا» في الأيام الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لاحظت «تقدما ملحوظا للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات الـ72 الأخيرة».

وفي إشارة إلى الانتقادات الأخيرة للهجوم الأوكراني المضاد في الصحافة الأميركية، قال جون كيربي: «انتقاد بلد شريك وصديق يحاول التقدم وسط ظروف دامية ورهيبة وعنيفة. هذا الأمر فعلا ليس مفيدا».

وأضاف كيري أن القوات الأوكرانية «تواجه قتالا قاسيا، لكننا نركز على ضمان أن تكون لديهم الأسلحة اللازمة للنجاح»، متوقعا أن تحاول روسيا مواجهة التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية خلال الأيام الأربعة الماضية.