مجموعة الدفاع والصناعات الجوية البريطانية تعلن بدء عملها في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة الدفاع والصناعات الجوية والفضائية البريطانية (بي إيه آى سيستمز)، التي تؤكد أنها صنعت «قسما كبيرا من التجهيزات التي قدمتها» الحكومات الداعمة أوكرانيا، أنها بدأت العمل مباشرة في البلاد، وتأمل في تسليمها أسلحة خفيفة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المجموعة، في بيان أمس الخميس، إنها «أنشأت كيانا قانونيا محليا، ووقعت اتفاقات مع الحكومة الأوكرانية، لزيادة دعم المجموعة القوات المسلحة الأوكرانية، واستطلاع فرص تزويد أوكرانيا بأسلحة خفيفة».

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وأوضحت أن اتفاقا مع الحكومة الأوكرانية يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى «تسهيل إنتاج مدافع خفيفة بعيار 105 ملم في البلاد»، وأنها تقدم بالتعاون مع دول حلف شمال الأطلسي المجاورة «الدعم والتدريب وعمليات التصليح للقوات المسلحة الأوكرانية».

ارتفاع طلبيات مجموعة الدفاع والصناعات الجوية البريطانية

مطلع أغسطس، أعلنت «بي إيه آى سيستمز» طلبيات قياسية وأرباحا فصلية بارتفاع 57% «في بيئة من التهديد العالمي المرتفع» أدت إلى ارتفاع النفقات العسكرية للدول.

المجموعة، التي شهدت ارتفاع طلبياتها إلى الذروة السنة الماضية في خضم الحرب في أوكرانيا، شهدت بلوغها رقما قياسيا جديدا إلى 66.2 مليار جنيه إسترليني.