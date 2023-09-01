روسيا تعلن سيطرتها على «مواقع رئيسية على مرتفعات» قرب كوبيانسك شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها سيطرت على «مواقع رئيسية على مرتفعات» قرب مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا، وهي جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام»: «في اتجاه كوبيانسك، تحسن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على معاقل للعدو ومواقع رئيسية على مرتفعات».

- أوكرانيا: الهجوم بمسيرات على مطار بسكوف نفذ من داخل الأراضي الروسية

في المقابل، أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، في وقت سابق اليوم، أن الهجوم بمسيرات على مطار بسكوف في شمال غرب روسيا أطلق من داخل الأراضي الروسية.

وأكد كيريلو بودانوف عبر «تلغرام»: «المسيرات التي استخدمت في شن هجوم على قاعدة كريستي الجوية في بسكوف أطلقت من داخل روسيا»، مضيفا: «أصيبت أربع طائرات عسكرية روسية للنقل من طراز إيل-76 نتيجة الهجوم»، حسب «فرانس برس».