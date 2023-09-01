سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا في الإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط

يحتجز سجناء في ستة سجون في الإكوادور 57 حارسا وشرطيا رهائن، ردًا على عمليات تقوم بها القوات المسلحة في السجون، على ما أعلنت، الخميس، الهيئة المشرفة على السجون في هذا البلد.

وفي خضمّ يوم من العنف شهد انفجار سيّارتَين مفخّختَين في كيتو، أفادت الهيئة في بيان أن سبعة شرطيين و50 حارسًا «محتجزون في ستة مراكز اعتقال» بدون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن وزير الداخلية خوان زاباتا قبل ذلك أن جميع الحراس في سجن مدينة كوينكا (جنوب غرب) محتجزون رهائن فيما يحتج المعتقلون منذ الأربعاء على ضغوط تمارسها الشرطة عليهم.

مواجهات بين الأمن والعصابات

وأوضحت الهيئة أن عملية احتجاز الحراس والشرطيين «رد من العصابات الإجرامية بعد تدخل قوات حفظ النظام في مراكز الاعتقال في البلد بهدف العثور على أغراض محظورة تستخدم خلال أعمال العنف».

ونفذ مئات الجنود وعناصر الشرطة، الأربعاء الماضي، عمليّة بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجّرات في سجن لاتاكونغا (جنوب)، أحد أكبر سجون البلاد؛ حيث تجري باستمرار مواجهات دامية بين المعتقلين.