بابا الفاتيكان يصل منغوليا.. ويبعث رسالة إلى الرئيس الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، الجمعة، إلى منغوليا في أول «زيارة حبرية» إلى هذا البلد الشاسع في آسيا الوسطى والواقع بين قوتين عظميين هما الصين وروسيا.

وحطت الطائرة البابوية في أولان باتور في الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، وكان في استقباله حرس الشرف المنغولي باللباس التقليدي الأزرق والأحمر والأصفر، وفق وكالة «فرانس برس».

رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ

وأعلن الفاتيكان أنّ فرنسيس بعث، الجمعة، برقيّة عبّر فيها عن «تمنّياته الطيّبة» للرئيس الصيني شي جين بينغ وشعبه، بينما كانت طائرته تُحلّق فوق أراضي البلاد في طريقها إلى منغوليا.

وكتب البابا في البرقيّة «أؤكّد لكم صلواتي من أجل رفاهية الأمّة»، مُتّبعًا بذلك تقليد تحيّة قادة الدول التي تعبر طائرته مجالها الجوّي، حسب الوكالة الفرنسية.