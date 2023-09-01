  • Alwasat News
Atwasat

بابا الفاتيكان يصل منغوليا.. ويبعث رسالة إلى الرئيس الصيني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 07:15 صباحا
بابا الفاتيكان يصل منغوليا.. ويبعث رسالة إلى الرئيس الصيني
بابا الفاتيكان فرنسيس لدى وصوله منغوليا، 1 سبتمبر 2023، (الإنترنت)
alwasat radio

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، الجمعة، إلى منغوليا في أول «زيارة حبرية» إلى هذا البلد الشاسع في آسيا الوسطى والواقع بين قوتين عظميين هما الصين وروسيا.

وحطت الطائرة البابوية في أولان باتور في الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، وكان في استقباله حرس الشرف المنغولي باللباس التقليدي الأزرق والأحمر والأصفر، وفق وكالة «فرانس برس».

رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ
وأعلن الفاتيكان أنّ فرنسيس بعث، الجمعة، برقيّة عبّر فيها عن «تمنّياته الطيّبة» للرئيس الصيني شي جين بينغ وشعبه، بينما كانت طائرته تُحلّق فوق أراضي البلاد في طريقها إلى منغوليا.

وكتب البابا في البرقيّة «أؤكّد لكم صلواتي من أجل رفاهية الأمّة»، مُتّبعًا بذلك تقليد تحيّة قادة الدول التي تعبر طائرته مجالها الجوّي، حسب الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023

غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023
هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023

هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية

شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري ...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة

كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021

مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021
الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي

الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»

الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
بث مباشر.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار

بث مباشر.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار
كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين

كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين
لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي

لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي
المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي

المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي
«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ

«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير

استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير
السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة

السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة
الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»

الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»
الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه

الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس «إكواس» يقترح مرحلة انتقالية من تسعة أشهر في النيجر
رئيس «إكواس» يقترح مرحلة انتقالية من تسعة أشهر في النيجر
مقتل تسعة عسكريين في باكستان بهجوم انتحاري
مقتل تسعة عسكريين في باكستان بهجوم انتحاري
السجن 17 عاما لزعيم مجموعة متطرفة على خلفية اقتحام الكابيتول
السجن 17 عاما لزعيم مجموعة متطرفة على خلفية اقتحام الكابيتول
النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في «مناطق العمليات» العسكرية
النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في «مناطق ...
بابا الفاتيكان يصل منغوليا.. ويبعث رسالة إلى الرئيس الصيني
بابا الفاتيكان يصل منغوليا.. ويبعث رسالة إلى الرئيس الصيني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة وأفريقيا أكثر حرية (فيديو)
بريغوزين يتحدث من صحراء أفريقية: «فاغنر» ستجعل روسيا عظيمة ......
المزيد
أرمينيا تعلن مقتل جنديين بنيران جيش أذربيجان
أرمينيا تعلن مقتل جنديين بنيران جيش أذربيجان...
الصين ترغب في تعزيز «الثقة المتبادلة» مع الفاتيكان
الصين ترغب في تعزيز «الثقة المتبادلة» مع الفاتيكان...
سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا في الإكوادور
سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا في الإكوادور...
بابا الفاتيكان يصل منغوليا.. ويبعث رسالة إلى الرئيس الصيني
بابا الفاتيكان يصل منغوليا.. ويبعث رسالة إلى الرئيس الصيني...
النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في «مناطق العمليات» العسكرية
النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في «مناطق ......
المزيد