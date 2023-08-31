مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت المدعية العامة في نيويورك، الأربعاء، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين العامين 2011 و2021.

وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها العام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاما «مضخمة بشكل صارخ» للمصارف وشركات التأمين «لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج «مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة». وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة «ترامب أورغنايزيشن» بالاحتيال الضريبي والمالي.

اتهامات بحق ترامب وأبنائه

كما أن ترامب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 أكتوبر، مع جلسة استماع أولية في 22 سبتمبر. وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخم ثروته بشكل سنوي بين العامَين 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسا، بنسبة تتراوح بين 17 و39%، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.