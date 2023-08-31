تعيين غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عين، الخميس، غرانت شابس في منصب وزير الدفاع.

وهو شخصية محافظة سيحتفل بعيد ميلاده الخامس والخمسين في سبتمبر وكان يشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون منذ فبراير. وبدلا من شخصية متخصصة في القضايا العسكرية، اختار ريشي سوناك شخصا يتمتع بخبرة سياسية واسعة لهذه الحقيبة الرئيسية، بينما تعد المملكة المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين لكييف في مواجهة الغزو الروسي، وفق وكالة «فرانس برس».

استقالة بن والاس

واستقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، بعدما أعلن الشهر الماضي نيته التنحى في التعديل الوزاري المقبل للحكومة، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وفي رسالة إلى والاس (53 عاما)، أشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك «بالتفاني والمهارة» اللذين أظهرهما خلال اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا في وجه روسيا، حسب الوكالة الفرنسية.