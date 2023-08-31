واشنطن توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وأبلغت وزارة الخارجية، «كونغرس» عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بالصفقات الأخيرة، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي، حسب وكالة «فرانس برس».

وتقليديا تبيع الولايات المتحدة الأسلحة لتايوان ولا تهبها إياها، لكن هناك مخاوف متنامية عن استعدادات للصين للاستيلاء على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي بزعم أنها جزء من أراضيها.