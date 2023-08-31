بريطانيا تندد بانقلاب الغابون.. وأميركا تدعو إلى الحفاظ على الحكم المدني

القاهرة - بوابة الوسط

نددت بريطانيا بالانقلاب العسكري «غير الدستوري» في الغابون، مع إقرارها بالمخاوف بشأن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان أمس الأربعاء «تدين المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستوري على السلطة في الغابون وتدعو إلى استعادة الحكومة الدستورية.. نحن نقر بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام»، حسب وكالة «فرانس برس».

رسالة أميركية إلى الجيش

وفيما حضت الولايات المتحدة الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني، معربة عن قلقها بعد أن أطاح انقلابيون برئيس البلاد عقب انتخابات متنازع عليها.

- ألمانيا تدين الانقلاب في الغابون برغم المخاوف «المشروعة» بشأن نزاهة الانتخابات

- انقلابيو الغابون يبقون قرار حظر التجول الليلي سارياً «حتى إشعار آخر»

- انقلابيو الغابون يعيّنون الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيساً للمرحلة الانتقالية»

- قائد الحرس الجمهوري في الغابون لجريدة «لوموند»: علي بونغو أحيل إلى التقاعد

وقال الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان «نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني».