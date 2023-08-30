انقلابيو الغابون يبقون قرار حظر التجول الليلي سارياً «حتى إشعار آخر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الانقلابيون في الغابون، في بيان متلفز مساء الأربعاء، أن قرار حظر التجول الليلي الذي فرضه قبل أربعة أيام الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا سيظل سارياً «حتى إشعار آخر»، بهدف «الحفاظ على الهدوء».

وقال ضابط كبير: «بدءاً من يوم غد (الخميس) سيتمكّن الغابونيون مرة أخرى من ممارسة أعمالهم بحرية بين 06.00 و18.00، وسيظل تقييد حركة التنقل ساريا من 18.00 إلى 06.00 حتى إشعار آخر». بذلك، جرى تمديد حظر التجول ساعة واحدة، حيث كان من 19.00 إلى 06.00، بحسب وكالة «فرانس برس».

بريس أوليغي نغيما «رئيساً للمرحلة الانتقالية»

وأعلن العسكريون الانقلابيون في الغابون، في بيان متلفز بثّته قناة «غابون 24»، مساء الأربعاء، تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيساً للمرحلة الانتقالية».

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وبحسب البيان، فقد أعلن ضابط، بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني، أنه «جرى تعيين الجنرال أوليغي نغيما بريس بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات، ورئيساً للمرحلة الانتقالية»، التي لم يحدد الانقلابيون مدّتها.

معلومات عن الجنرال الغابوني

ونشر موقع «موند أفريك» الفرنسي، المتخصص في التحقيقات، معلومات عن الجنرال الغابوني، ذكر فيها أنه أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الجيش الغابوني، وقائد الحرس الجمهوري، وتولى هذا المنصب منذ مارس 2020. وأوضح أن الحرس الجمهوري تشكيلة عسكرية مستقلة تابعة لجهاز الدرك، وتتولى حماية الشخصيات والمؤسسات العامة، وهي التشكيلة الأمنية الأقوى في الغابون.

وعندما وصل علي بونغو للسلطة، أصبح نغيما ملحقا عسكريا في سفارة الغابون بالمغرب ثم في السنغال. وبعد مرور عام على تدهور الحالة الصحية للرئيس علي بونغو، جرى استدعاء نغيما إلى الغابون. وبعد 6 أشهر، تمت ترقيته، ليتسلم قيادة الحرس الجمهوري.

إعادة بثّ وسائل الإعلام الفرنسية

وأعلن العسكريون الذين أطاحوا برئيس الغابون، علي بونغو أونديمبا، إعادة بثّ وسائل الإعلام الفرنسية التي جرى تعليقها مساء السبت، يوم الاقتراع الرئاسي، وفق بيان متلفز بثّ مساء الأربعاء.

وقد استهدف «حظر البثّ الموقت» وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية حصريا، وهي: «فرانس 24» وإذاعة «فرنسا الدولية» وقناة «تي في 5 موند»، بتهمة «الافتقار إلى الموضوعية والتوازن».

وأعلن ضابط كبير أن الرئيس الانتقالي الجديد الجنرال أوليغوي نغويما «أمر بإعادة توصيل الألياف الضوئية، وعودة بث القنوات الإذاعية والتليفزيونية الدولية».