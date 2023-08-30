البيت الأبيض يطالب كوريا الشمالية بوقف محادثات إمداد روسيا بالأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن المحادثات بشأن إمدادات أسلحة من كوريا الشمالية لروسيا «تتقدم سريعاً»، داعياً بيونغ يانغ إلى «وقفها».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي: «هذه الصفقات المحتملة ستشهد حصول روسيا على كميات كبيرة من الأسلحة من أنواع عدّة، خاصة ذخيرة مدفعية، بالإضافة إلى مواد أولية لصناعة الدفاع الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف كيربي أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سافر في الآونة الأخيرة إلى كوريا الشمالية، لمحاولة إقناع بيونج يانج ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا.

مناورات «درع الحرية أولتشي» السنوية

وأطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخاً بالستياً لم تتّضح في الحال طبيعته، وفق ما نقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب» عن الجيش الكوري الجنوبي، في تجربة تتزامن مع إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة.

وتثير مناورات «درع الحرية أولتشي» السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب بيونغ يانغ التي أجرت عدداً قياسياً من التجارب العسكرية هذا العام، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الثلاثاء، إلى تعزيز القوة البحرية للبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، محذرا من أن مياه شبه الجزيرة الكورية تطفح بـ«خطر حرب نووية».

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وشجب كيم تنامي التعاون الثلاثي بين «زعماء العصابات»، في إشارة إلى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذين تجري بلادهم مناورات بحرية مشتركة.

واجهة التهديدات النووية والصاروخي

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الثلاثاء، مناورات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية، في بيان، إن المناورات التي جرت في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو جنوب كوريا الجنوبية شاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة رادار «إيجيس» من الدول الثلاث.