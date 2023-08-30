البيت الأبيض: نتابع الأوضاع في الغابون «عن كثب» بعد الانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنه «يتابع عن كثب» الوضع في الغابون حيث حصل انقلاب عسكري هو الأحدث في إطار سلسلة عمليات استيلاء على السلطة في أفريقيا.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن «الوضع مقلق جداً. نراقب ذلك عن كثب وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم فكرة المُثل الديمقراطية التي يعبّر عنها الشعب الأفريقي»، بحسب «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مجموعة من العسكريين في بيان متلفز إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى «إنهاء النظام القائم» للرئيس علي بونغو، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات إعادة انتخاب بونغو لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

الوضع في الغابون يثير قلق روسيا

من جانبها أعلنت روسيا أن التطورات في الغابون الذي شهد انقلابًا عسكريًا صباح اليوم الأربعاء، تثير قلقًا عميقًا، معربة عن أملها في استقرار الوضع هناك في أقرب وقت.

وقال الناطق باسم الكرملين في تصريحات للصحفيين «أفضل الامتناع عن تقديم استنتاجات عامة. لكن الوضع في الغابون يثير قلقًا عميقًا، ونحن نراقب ما يحدث هناك عن كثب»، بحسب «روسيا اليوم».

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بدورها، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية: «موسكو استقبلت بقلق تقارير عن تفاقم حاد للوضع الداخلي في هذه الدولة الأفريقية الصديقة. ونواصل مراقبة تطور الوضع عن كثب ونتطلع إلى استقراره في أقرب وقت».