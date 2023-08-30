وزير الخارجية الأوكراني: السيطرة على قرية روبوتين تفتح الطريق جنوبا باتجاه القرم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن سيطرة قوات بلاده على روبوتين هذا الأسبوع سيسمح لها بالتقدُّم بشكل أكثر سهولة جنوبًا باتجاه القرم، وفق خطاب ألقاه ونُشر الأربعاء.

وقال كوليبا خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى باريس «بعدما رسّخنا وجودنا في أطراف روبوتين، نشق طريقنا إلى توكماك وأخيرًا ميليتوبول والحدود الإدارية مع القرم»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الإدارة العسكرية لكييف صباح اليوم تدمير الدفاعات الجوية أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، واصفة الهجوم بأنه «الأكثر قوة» الذي يستهدف المدينة منذ الربيع.

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وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على «تلغرام»، «لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع... بالإجمال، دمر أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي»، حسب وكالة «فرانس برس»، الذي أفاد مراسلها بوقوع «عدة انفجارات» في كييف.

مقتل شخصين في الهجوم

وقالت الإدارة العسكرية المحلية في كييف إن شخصين قتلا جراء تساقط حطام ناتج عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة .وكتب رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو على تطبيق «تلغرام»، «نتيجة لتساقط الحطام في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف... لقي شخصان مصرعهما، وفق تقارير أولية».

في المقابل أعلن مسؤول إقليمي روسي في وقت مبكر الأربعاء تعرض مطار في مدينة بسكوف شمال غرب البلاد إلى هجوم بطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن القوات العسكرية الروسية تعمل على صده.

وأفاد الحاكم الإقليمي ميخائيل فيديرنيكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن «وزارة الدفاع تصد هجوما بطائرات مسيّرة في مطار بسكوف»، مرفقا منشوره بمقطع فيديو لحريق هائل مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية.

تدمير زوارق أوكرانية

كما أعلنت روسيا تدمير قواتها أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل على متنها نحو 50 جنديًا في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على «تلغرام» إن طائرة تابعة لها «دمرت أربعة زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عديدها نحو 50 شخصا» في البحر الأسود قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو.