إعصار «إيداليا» يقترب من فلوريدا.. ورفع تصنيفه إلى الفئة الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت وكالة الأرصاد الجوية الأميركية تصنيف الإعصار «إيداليا» إلى الفئة الثالثة في ساعة مبكرة الأربعاء، مع اقترابه من شمال غرب فلوريدا.

وقالت هيئة الأرصاد إن «إيداليا إعصار من الفئة الثالثة على مقياس سافير سمبسون للأعاصير، ومن المتوقع أن تشتد قوته ويصبح إعصارا من الفئة الرابعة قبل أن يصل ساحل بيغ بيند في فلوريدا هذا الصباح»، حسب وكالة «فرانس برس».

إعصار قوي

وأوضح المركز الوطني لمراقبة الأعاصير أن «بيانات طائرة الرصد هريكين هانتر تشير إلى أن الرياح القصوى المرافقة اشتدت لتصل إلى نحو 195 كيلومترا في الساعة مع عواصف أكثر قوة»، مضيفا أن «إيداليا سيبقى على الأرجح إعصارا أثناء عبوره في جنوب جورجيا .. وربما أيضا لدى وصوله ساحل جورجيا أو جنوب كارولاينا الجنوبية».

- فلوريدا تأمر بإجلاء سكان الساحل الغربي تحسبا لإعصار إيداليا

وقالت السلطات في فلوريدا إن إعصارا بهذه القوة قلما يحدث في ساحل الولاية الشمالي الغربي، وأمرت بإخلاء واسع النطاق للمنطقة كما أصدرت تحذيرات من فيضانات قبيل وصوله اليابسة.