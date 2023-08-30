أوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيرة وصاروخا في سماء كييف.. ومقتل شخصين جراء تساقط الحطام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العسكرية لكييف صباح اليوم الأربعاء تدمير الدفاعات الجوية أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، واصفة الهجوم بأنه «الأكثر قوة» الذي يستهدف المدينة منذ الربيع.

وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على «تلغرام»، «لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع... بالإجمال، دمر أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي»، حسب وكالة «فرانس برس»، الذي أفاد مراسلها بوقوع «عدة انفجارات» في كييف.

مقتل شخصين في الهجوم

وقالت الإدارة العسكرية المحلية في كييف أن شخصين قتلا جراء تساقط حطام ناتج عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة.

وكتب سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق «تليغرام»، «نتيجة لتساقط الحطام في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف...لقي شخصان مصرعهما، وفق تقارير أولية».