  • Alwasat News
Atwasat

هجوم على مطار روسي.. وموسكو تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية محملة بالجنود

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 07:18 صباحا
هجوم على مطار روسي.. وموسكو تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية محملة بالجنود
انفجار يضيء السماء جراء هجوم مسيرة على مطار في مدينة بسكوف شمال غرب روسيا، 30 أغسطس 2023، (تليغرام)
alwasat radio

أعلن مسؤول إقليمي روسي في وقت مبكر الأربعاء تعرض مطار في مدينة بسكوف شمال غرب البلاد إلى هجوم بطائرات مسيّرة، مشيرا إلى أن القوات العسكرية الروسية تعمل على صده.

وأفاد الحاكم الإقليمي ميخائيل فيديرنيكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن «وزارة الدفاع تصد هجوما بطائرات مسيّرة في مطار بسكوف»، مرفقا منشوره بمقطع فيديو لحريق هائل مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية، حسب وكالة «فرانس برس».

تدمير زوارق أوكرانية
كما أعلنت روسيا تدمير قواتها أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل على متنها نحو 50 جنديا في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على «تلغرام» إن طائرة تابعة لها «دمرت أربعة زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عديدها نحو 50 شخصا» في البحر الأسود قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية

هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية
اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائر تقترح مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر لحل الأزمة في النيجر
الجزائر تقترح مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر لحل الأزمة في النيجر
فلوريدا تأمر بإجلاء سكان الساحل الغربي تحسبا لإعصار إيداليا
فلوريدا تأمر بإجلاء سكان الساحل الغربي تحسبا لإعصار إيداليا
«الطاقة الذرية»: تصريفات المياه الأولى من فوكوشيما آمنة
«الطاقة الذرية»: تصريفات المياه الأولى من فوكوشيما آمنة
تعرّض مطار في شمال غرب روسيا لهجوم بطائرات مسيرة
تعرّض مطار في شمال غرب روسيا لهجوم بطائرات مسيرة
هجوم على مطار روسي.. وموسكو تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية محملة بالجنود
هجوم على مطار روسي.. وموسكو تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية محملة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
المزيد
أوكرانيا تعلن إسقاط 28 صاروخا و15 مسيّرة متفجرة
أوكرانيا تعلن إسقاط 28 صاروخا و15 مسيّرة متفجرة...
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو...
أوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيرة وصاروخا في سماء كييف.. ومقتل شخصين جراء تساقط الحطام
أوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيرة وصاروخا في سماء كييف.. ومقتل ......
هجوم على مطار روسي.. وموسكو تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية محملة بالجنود
هجوم على مطار روسي.. وموسكو تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية ......
تعرّض مطار في شمال غرب روسيا لهجوم بطائرات مسيرة
تعرّض مطار في شمال غرب روسيا لهجوم بطائرات مسيرة...
المزيد