هجوم على مطار روسي.. وموسكو تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية محملة بالجنود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول إقليمي روسي في وقت مبكر الأربعاء تعرض مطار في مدينة بسكوف شمال غرب البلاد إلى هجوم بطائرات مسيّرة، مشيرا إلى أن القوات العسكرية الروسية تعمل على صده.

وأفاد الحاكم الإقليمي ميخائيل فيديرنيكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن «وزارة الدفاع تصد هجوما بطائرات مسيّرة في مطار بسكوف»، مرفقا منشوره بمقطع فيديو لحريق هائل مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية، حسب وكالة «فرانس برس».

تدمير زوارق أوكرانية

كما أعلنت روسيا تدمير قواتها أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل على متنها نحو 50 جنديا في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على «تلغرام» إن طائرة تابعة لها «دمرت أربعة زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عديدها نحو 50 شخصا» في البحر الأسود قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو.