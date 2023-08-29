  • Alwasat News
Atwasat

فلوريدا تأمر بإجلاء سكان الساحل الغربي تحسبا لإعصار إيداليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 07:32 مساء
فلوريدا تأمر بإجلاء سكان الساحل الغربي تحسبا لإعصار إيداليا
مشاهد دمار جراء الإعصار إيان. (أرشيفية:الإنترنت)
alwasat radio

صدرت أوامر للسكان على طول الساحل الغربي لفلوريدا بإخلاء منازلهم الثلاثاء قبل وصول الإعصار إيداليا، بعد أن أفاد خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة تشتد فوق مياه خليج المكسيك الدافئة على نحو استثنائي ومن المرجح أن تصبح «خطيرة للغاية» قبل وصولها إلى اليابسة. 

كان إيداليا، الذي قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إنه أصبح إعصارًا من الفئة الأولى بين عشية وضحاها، يتحرك صباح الثلاثاء هادرًا على بعد مئات الأميال قبالة جنوب غرب فلوريدا، مخلفًا ظروف العواصف الاستوائية في المناطق الغربية في كوبا، بحسب «فرانس برس». 

وقال المركز الوطني للأعاصير إن مياه الخليج الدافئة التي تقترب من 31 درجة مئوية من المتوقع أن تحول إيداليا إلى «إعصار كبير خطير للغاية قبل وصوله إلى اليابسة الأربعاء». 

 أضرارا «مدمرة» و«كارثية»
تكون الأعاصير الكبرى عادة من الفئة 3 أو أعلى على مقياس سافير سيمبسون المكون من خمسة مستويات، وهي عواصف يقول المركز الوطني للأعاصير إنها يمكن أن تخلف أضرارا «مدمرة» و«كارثية».   وحث حاكم فلوريدا رون ديسانتيس السكان في المناطق التي طُلب منهم إخلاؤها على طول ساحل الخليج على المغادرة «الآن». 

وقال في مؤتمر صحفي «لستم مضطرين للابتعاد مئات الأميال» متوجهًا إلى سكان المناطق الساحلية في 23 مقاطعة صدرت إليها أوامر بالإخلاء حتى الآن. وطلب من السكان التوجه إلى الملاجئ أو الفنادق التي كانت خارج مناطق الخطر.  وتابع «سنواجه إعصارًا كبيرًا، يُحتمل أن يكون من الفئة الثالثة».

 الإعصار إيان صُنف من الفئة الرابعة 
قُتل أكثر من 100 شخص في العام الماضي عندما ضرب الإعصار إيان الذي صُنف من الفئة الرابعة الساحل الغربي لفلوريدا متسببًا بعواصف ورياح شديدة أسقطت الجسور وجرفت المباني وتسببت في أضرار تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار. 

ومن المتوقع أن يضرب إيداليا اليابسة إلى الشمال من تلك المنطقة على طول الساحل، في منطقة قال ديسانتيس الثلاثاء إنها «لم تتعرض لإعصار كبير منذ فترة طويلة».  وقال الحاكم الذي علق حملته الانتخابية لمنصب الرئيس للتعامل مع الأزمة، لقناة فوكس نيوز، «هناك الكثير من الغابات وسترون الكثير من الحطام». 

وقال ناطق باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع ديسانتيس الإثنين ووافق على إعلان حالة الطوارئ في الولاية، ووعد بأنه سيقدم له كل ما يحتاج من مساعدة.

 الفيضانات تهدد أجزاء من ولاية كارولاينا الجنوبية
في الأثناء، أغلق مطار تامبا الدولي بينما أمرت قاعدة القوات الجوية القريبة بالإخلاء الإلزامي «للأفراد الذين لا يعد بقاؤهم أساسيًا وللعائلات». وتترقب جورجيا وكارولاينا الجنوبية أيضًا تطورات العاصفة مع توقع أن يتجه النظام إلى الشمال الشرقي فوق فلوريدا قبل أن يخرج إلى المحيط الأطلسي.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن أمطارًا مفاجئة وسيولًا قد تضرب المناطق الحضرية في أجزاء من فلوريدا وجنوب جورجيا حتى الأربعاء. وقد تصل الفيضانات إلى أجزاء من ولاية كارولاينا الجنوبية الأربعاء والخميس.

-  اقتراب الإعصار «لان» من جزيرة اليابان الرئيسية
-  تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية

وأكدت الوكالة الفدرالية الأميركية لإدارة الطوارئ أنها تقوم بالاستعدادات للاستجابة لوصول العاصفة بما في ذلك نشر عدد من موظفيها، بحسب البيت الأبيض. وأصدرت السلطات الكوبية تحذيرا من قدوم الإعصار في أقاليم بينا ديل ريون وأرتيميسا إضافة إلى جزيرة إيسلا دو لا خوفنتود.

وجرى إجلاء آلاف الكوبيين أو فروا قبل وصول العاصفة، حسبما أعلنت السلطات ووسائل إعلام رسمية. وبعد مرورها في كوبا، تحركت العاصفة فوق الخليج الذي يقول علماء إنه يشهد «موجة حر بحرية» ما يفاقم من شدة رياح إيداليا مع اقترابه من فلوريدا.

إجلاء الآلاف في كوبا 
قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوبا إن قرابة ثمانية آلاف شخص غادروا منازلهم وتوجهوا للإقامة مع عائلات أو أصدقاء في بينار ديل ريو، المقاطعة التي اجتاحها في سبتمبر الماضي الإعصار إيان موديا بشخصين على الأقل ومتسببا بانقطاع الكهرباء عن الملايين.

الإثنين عصفت إيداليا رياحًا وأنزلت المطر على ولاية كوينتانا رو المكسيكية التي تضم كانكون وغيرها من المنتجعات الساحلية، خلال إحدى آخر نهايات الأسبوع الصيفية. ويحذّر علماء من أن العواصف باتت أكثر شدّة مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بسبب تغيّر المناخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية

هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية
اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا: اعتقال شخص على خلفية الاتجار بمكونات مسيرات حربية مع روسيا
ألمانيا: اعتقال شخص على خلفية الاتجار بمكونات مسيرات حربية مع ...
لليوم الحادي عشر.. عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق بشمال اليونان
لليوم الحادي عشر.. عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق بشمال ...
نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة اضطراريا على أراضيها
نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة اضطراريا على أراضيها
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»
مراسم خاصة لوداع بريغوجين قائد مجموعة فاغنر «خلف أبواب مغلقة»
مراسم خاصة لوداع بريغوجين قائد مجموعة فاغنر «خلف أبواب مغلقة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
المزيد
«الطاقة الذرية»: تصريفات المياه الأولى من فوكوشيما آمنة
«الطاقة الذرية»: تصريفات المياه الأولى من فوكوشيما آمنة...
فلوريدا تأمر بإجلاء سكان الساحل الغربي تحسبا لإعصار إيداليا
فلوريدا تأمر بإجلاء سكان الساحل الغربي تحسبا لإعصار إيداليا...
الجزائر تقترح مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر لحل الأزمة في النيجر
الجزائر تقترح مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر لحل الأزمة في ......
مراسم خاصة لوداع بريغوجين قائد مجموعة فاغنر «خلف أبواب مغلقة»
مراسم خاصة لوداع بريغوجين قائد مجموعة فاغنر «خلف أبواب ......
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»...
المزيد