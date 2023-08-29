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الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 04:54 مساء
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)
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اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، أن الدول الغربية «فشلت» في مساعيها الرامية إلى عزل بلاده، مؤكداً استعداد طهران لاستئناف المفاوضات بشأن ملفها النووي.

وقال خلال مؤتمر صحفي في طهران: «الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد تثبت أن العدو لم ينجح في إستراتيجيته، وأن جهوده في مجال تیئیس الشعب باءت بالفشل»، في إشارة إلى العقوبات الغربية المفروضة على بلاده. وأعادت دول غربية فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي في العام 2018، بحسب وكالة «فرانس برس».

رئيسي: إيران ليست رهن إرادة الغرب
وجرى تشديد هذه العقوبات إثر التظاهرات الواسعة التي شهدتها إيران، احتجاجاً على وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022، بعد توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران، لعدم التزامها بقواعد اللباس. واعتبرت السلطات الإيرانية في حينه أن تلك التظاهرات مدبرة من الخارج. 

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وجدد رئيسي تأكيد أن بلاده تواصل مساعيها الرامية إلى «رفع العقوبات» المفروضة عليها من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. لكن الرئيس الإيراني أكد، في الوقت نفسه، أن بلاده ليست رهن إرادة الغرب. وقال: «نحن لا نربط الاقتصاد وحياة الشعب الإيراني بإرادة الغرب».

انخفاض حدّة التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن
انخفضت حدّة التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن أخيرا مع إعلان، في مطلع أغسطس، اتفاق لإطلاق خمسة أميركيين محتجزين في إيران مقابل الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. 

لكن هذا التدبير الهش لا يعزز الأمل بالتوصل إلى اتفاق نووي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2024. وبعد عامين من وصوله إلى السلطة، أشار رئيسي إلى النجاحات الدبلوماسية الأخيرة التي تمثلت في التقارب بين إيران والدول العربية، وعلى رأسها السعودية، وانضمام بلاده إلى منظمة شنغهاي للتعاون وكتلة بريكس. 

واعتبر الرئيس الإيراني أن انضمام طهران إلى تحالفات الدول الناشئة «يدل على أن الأعداء فشلوا في سياستهم الرامية إلى عزل إيران»، مؤكداً أن حكومته تعمل على «تقليص تأثير الدولار على اقتصاد البلاد».

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