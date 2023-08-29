نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة اضطراريا على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، السعودية، بعدما سمحت لطائرة على متنها عشرات الإسرائيليين بالهبوط الاضطراري في جدة، وفق ما أعلن مكتب الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان الثلاثاء، إن طائرة اضطرت إلى الهبوط في مطار جدة على البحر الأحمر، الإثنين، بسبب صعوبات فنية، وإنه جرى استئجار رحلة خاصة، الثلاثاء، لإعادة ركابها إلى بلدهم، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كان على متن الطائرة القادمة من جزيرة سيشل 128 راكبا إسرائيليا. ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى «اتفاقيات أبراهام» المبرمة العام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها الدولة العبرية علاقات رسمية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

تطبيع العلاقات مع دول عربية جديدة

هناك جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة، لاستكمال حلقة تطبيع العلاقات مع دول عربية جديدة، وعلى رأسها السعودية. وقد سمحت السعودية منذ العام 2022 للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.

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والشهر الجاري، عيّنت السعودية سفيرا لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، سيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس، في منصب جديد جرى إعلانه في خضم حديث متزايد عن جهود لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والمملكة. وتقليديا، تتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان ملف الأراضي الفلسطينية.

واعتبر الفلسطينيون اتفاقيات التطبيع طعنة في الظهر، خاصة أن الدول العربية جعلت في السابق من حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني شرطا للسلام مع الدولة العبرية.