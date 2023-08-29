  • Alwasat News
Atwasat

نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة اضطراريا على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 04:20 مساء
نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة اضطراريا على أراضيها
طائرة إسرائيلية تهبط في مطار جدة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، السعودية، بعدما سمحت لطائرة على متنها عشرات الإسرائيليين بالهبوط الاضطراري في جدة، وفق ما أعلن مكتب الحكومة. 

وقالت وزارة الخارجية، في بيان الثلاثاء، إن طائرة اضطرت إلى الهبوط في مطار جدة على البحر الأحمر، الإثنين، بسبب صعوبات فنية، وإنه جرى استئجار رحلة خاصة، الثلاثاء، لإعادة ركابها إلى بلدهم، وفق وكالة «فرانس برس». 

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كان على متن الطائرة القادمة من جزيرة سيشل 128 راكبا إسرائيليا. ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى «اتفاقيات أبراهام» المبرمة العام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها الدولة العبرية علاقات رسمية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

 تطبيع العلاقات مع دول عربية جديدة
هناك جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة، لاستكمال حلقة تطبيع العلاقات مع دول عربية جديدة، وعلى رأسها السعودية. وقد سمحت السعودية منذ العام 2022 للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي. 

-  وزير الخارجية الفلسطيني: نأمل أن يستمع السعوديون لمخاوفنا من التطبيع مع إسرائيل
-  عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو) 

والشهر الجاري، عيّنت السعودية سفيرا لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، سيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس، في منصب جديد جرى إعلانه في خضم حديث متزايد عن جهود لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والمملكة. وتقليديا، تتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان ملف الأراضي الفلسطينية.

واعتبر الفلسطينيون اتفاقيات التطبيع طعنة في الظهر، خاصة أن الدول العربية جعلت في السابق من حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني شرطا للسلام مع الدولة العبرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية

هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية
اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا: اعتقال شخص على خلفية الاتجار بمكونات مسيرات حربية مع روسيا
ألمانيا: اعتقال شخص على خلفية الاتجار بمكونات مسيرات حربية مع ...
لليوم الحادي عشر.. عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق بشمال اليونان
لليوم الحادي عشر.. عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق بشمال ...
نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة اضطراريا على أراضيها
نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة اضطراريا على أراضيها
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»
مراسم خاصة لوداع بريغوجين قائد مجموعة فاغنر «خلف أبواب مغلقة»
مراسم خاصة لوداع بريغوجين قائد مجموعة فاغنر «خلف أبواب مغلقة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
المزيد
«الطاقة الذرية»: تصريفات المياه الأولى من فوكوشيما آمنة
«الطاقة الذرية»: تصريفات المياه الأولى من فوكوشيما آمنة...
فلوريدا تأمر بإجلاء سكان الساحل الغربي تحسبا لإعصار إيداليا
فلوريدا تأمر بإجلاء سكان الساحل الغربي تحسبا لإعصار إيداليا...
الجزائر تقترح مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر لحل الأزمة في النيجر
الجزائر تقترح مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر لحل الأزمة في ......
مراسم خاصة لوداع بريغوجين قائد مجموعة فاغنر «خلف أبواب مغلقة»
مراسم خاصة لوداع بريغوجين قائد مجموعة فاغنر «خلف أبواب ......
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لعزلنا «باءت بالفشل»...
المزيد