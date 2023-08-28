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الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لسفير فرنسا في النيجر في مواجهة «الانقلابيين»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 07:53 مساء
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لسفير فرنسا في النيجر في مواجهة «الانقلابيين»
علم الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية)
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أعرب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن «دعمه الكامل» للسفير الفرنسي في النيجر الذي لا يزال في نيامي على الرغم من انقضاء المهلة التي منحه إياها العسكريون الانقلابيون لمغادرة البلاد.

وقالت الناطقة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد نبيلة مصرالي إن «قرار الانقلابيين طرد سفير فرنسا هو استفزاز جديد لا يمكنه على الإطلاق المساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة»، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر»، بحسب «فرانس برس».

وأمهلت وزارة الخارجية في النيجر، الجمعة الماضية، السفير الفرنسي 48 ساعة، لمغادرة نيامي، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب 26 يوليو وباريس التي أكدت رفضها هذه الخطوة بشدة.

تصرفات الحكومة الفرنسية ومصالح النيجر
وقالت الوزارة في بيان إن سحب الموافقة على اعتماد السفير، وطلب مغادرته البلاد، جاء بسبب «رفضه الاستجابة للدعوة إلى إجراء مقابلة الجمعة، وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر».

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بدورها، رفضت الخارجية الفرنسية ما سمته «مطالبة السلطات العسكرية في النيجر» بمغادرة سفيرها، مضيفة: «الانقلابيون لا يملكون أهلية تقديم مثل هذا الطلب». وأضافت أنها تبلغت بطلب رحيل السفير، لكنها أكدت أن «اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة»، حسب الوكالة الفرنسية.

إمهال السفير الأميركي في النيجر 48 ساعة
وأمهل العسكريّون الذين استولوا على السلطة في نيامي، الجمعة الماضية، السفير الأميركي في النيجر 48 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب رسالة صادرة عن وزارة الخارجية النيجرية اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس»، وذلك بُعيد صدور مهلة مماثلة أعطيت لسفراء فرنسا وألمانيا ونيجيريا.

وأكدت الوزارة في بيان أنه نظرًا إلى «رفض سفير الولايات المتحدة في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة، وتصرفات أخرى من الحكومة الأميركية تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير الأميركي، والطلب منه مغادرة الأراضي النيجرية خلال مهلة 48 ساعة».

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