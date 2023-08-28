خمسة قتلى بينهم رضيعة في غرق مركبي مهاجرين قبالة اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

لقيت امرأة وأربعة أولاد بينهم رضيعة مصرعهم، الإثنين، في حادثي غرق في بحر إيجة باليونان، في حين نجا 54 شخصًا بعد أن أنقذهم خفر السواحل، وفقما أعلن الناطق باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.

وقع الحادث الأول في الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل ت غ) قبالة جزيرة ساموس شرق بحر إيجة قرب السواحل الغربية لتركيا. وقالت شرطة الميناء وبافلوس ماريناكيس إن سفينة دورية لخفر السواحل أنقذت 37 شخصًا بينهم امرأة توفيت، بحسب «فرانس برس».

بعد ساعات عند قرابة الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش من الإثنين، رصد خفر السواحل وأنقذوا 22 أجنبيًا قبالة جزيرة ليسبوس شمال شرق بحر إيجة «أربعة منهم كانوا متوفين»، وفقًا لبيان شرطة الميناء.

طفل ورضيعة في شهرها الـ11 وفتاة

وقال بافلوس ماريناكيس خلال مؤتمر صحفي إن بين الضحايا «طفلًا يبلغ ثماني سنوات ورضيعة في شهرها الـ11 وفتاة تبلغ ثماني سنوات، وأخرى تبلغ 14 عامًا». وارتفع عدد الوافدين من طالبي اللجوء إلى اليونان عبر الحدود البحرية للبلاد، قرب السواحل الغربية لتركيا، هذا العام وخاصة في أغسطس.

- مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

- مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 آخرين إثر غرق قارب قرب قابس

ونقلًا عن أرقام وزارية، قال تلفزيون «إي آر تي» العام إن 1100 شخص وصلوا إلى اليونان في أغسطس مقارنة بـ789 في يوليو و608 في يونيو. ووصل 10.790 مهاجرًا ولاجئًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقابل 5.216 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للتلفزيون نفسه.

تنفيذ عمليات إبعاد غير قانونية للمهاجرين

وتقوم شرطة الموانئ اليونانية بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بدوريات منتظمة في المنطقة البحرية شرق بحر إيجة قبالة تركيا؛ حيث يحاول العديد من المهاجرين العبور إلى اليونان للوصول إلى أوروبا الغربية.

على الرغم من عمليات الإنقاذ العديدة التي قامت بها السلطات اليونانية للقوارب التي تواجه صعوبات، فقد وقع العديد من حوادث الغرق في هذه المنطقة، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

وغالبًا ما تتهم وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان السلطات اليونانية بتنفيذ عمليات إبعاد غير قانونية للمهاجرين إلى المياه التركية للحد من عدد الوافدين إلى الأراضي اليونانية.